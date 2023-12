O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ως παραδοσιακός προμηθευτής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στέκεται στο πλευρό των εθελοντών πυροσβεστών, της αυτοδιοίκησης και των αρμοδίων αρχών.

Συμβάλλοντας στην πυροπροστασία, την πρόληψη και την πυρόσβεση και με σκοπό πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και του φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντος, απαραίτητων στοιχείων για την εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής ευημερίας, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, σε έναν χώρο με συμβολική, αλλά και ουσιαστική σημασία, παρέδωσε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), 15 πυροσβεστικά οχήματα pick–up Toyota Hilux τα οποία ρίχνονται στη μάχη για την πρόληψη και την προστασία του Υμηττού. Η προμήθεια των πυροσβεστικών οχημάτων, έγινε μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, Managing Director του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η Μαρία Ξυτάκη, Corporate Affairs and Communications Manager, ο Χαράλαμπος Ζονώρος, Public Sector and Key Accounts Solutions Specialist και ο Γιώργος Κρικρής, Public Sector and Key Accounts Solutions Consultant.

Στην τελετή παραλαβής των οχημάτων και την παρουσίαση του Πρότυπου Αυτοδιοικητικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας και του προγράμματος SMART Υμηττός, έδωσαν το “παρών”: ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Αττικής και επίτιμος Πρόεδρος του ΣΠΑΥ Νίκος Χαρδαλιάς, ο π. Υπουργός Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Συμεών Κεδίκογλου, ο Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Μιχάλης Χάλαρης και εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο του ΣΠΑΥ και Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο όπως και όλη την ομάδα του ΣΠΑΥ για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία και τους εύχεται καλή επιτυχία στο πολύτιμο έργο τους.