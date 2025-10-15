Ο ιστορικός όμιλος Galeries Lafayette θα ανοίξει τον Νοέμβριο το πρώτο πολυκατάστημά του στο Μουμπάι, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, με φιλοδοξία να κατακτήσει μια ολοένα και μεγαλύτερη μεσαία τάξη και πλούσιους ανθρώπους που προσελκύονται από τα πολυτελή προϊόντα.

Το πολυκατάστημα, έκτασης 8.400 τετραγωνικών μέτρων, θα στεγάζεται σε ένα πενταόροφο κτίριο σε μια ιστορική συνοικία του Μουμπάι.

Θα φιλοξενεί 250 πολυτελείς μάρκες και δημιουργούς, έγινε σήμερα γνωστό από τον όμιλο Galeries Lafayette και τον Ινδό εταίρο του, την εταιρεία Aditya Birla, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η αγορά πολυτελών ειδών της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας του κόσμου, με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους, κινείται σε χαμηλά επίπεδα καταγράφοντας, ωστόσο, υψηλή ανάπτυξη.

Η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη αριθμεί κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες νέους εκατομμυριούχους, που επιδεικνύουν με υπερηφάνεια τις Lamborghini τους ή τις Louis Vuitton τσάντες τους.

Η αγορά των πολυτελών προϊόντων αναμένεται να υπερβεί τα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια (6,6 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2023 φθάνοντας στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Kearney.

Το «ποσοστό ανάπτυξης θα υπερβεί εκείνο των άλλων μεγάλων αγορών ειδών πολυτελείας στον κόσμο», διαβεβαίωσε.

Οι Galeries Lafayette ελπίζουν, επομένως, να κατακτήσουν ένα μεγάλο τμήμα αυτής της πολλά υποσχόμενης αγοράς και «το Μουμπάι, που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της, αναδεικνύεται ως η φυσική τοποθεσία για το πρώτο κατάστημά τους στην Ινδία», υπογραμμίζουν οι δύο εταιρείες, οι οποίες υπέγραψαν μια σύμπραξη το 2022.

Είχαν ανακοινώσει το άνοιγμα ενός πρώτου καταστήματος στο Μουμπάι για το 2024 και ενός δεύτερου στο Δελχί για το 2025, όμως τα δύο σχέδια καθυστέρησαν κατά έναν χρόνο.

Αυτό το πολυκατάστημα ανοίγει ένα «νέο κεφάλαιο» στο «εξωτερικό», δήλωσε περιχαρής ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής των Galeries Lafayette, Νικολά Ουζέ.

Ο πρόεδρος του ομίλου Aditya Birla, Κουμάρ Μανγκαλάμ Μπίρλα, επισήμανε πως αυτή η σύμπραξη σηματοδοτεί μια «καθοριστική στιγμή για το εμπόριο πολυτελών ειδών στην Ινδία».