Εντυπωσιακή οικονομική ανθεκτικότητα απέδειξε η Saudi Aramco κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας άλμα τριάντα τεσσάρων κόμμα έξι εκατοστιαίων μονάδων στα καθαρά της κέρδη.

Οι επιδόσεις που επέτυχε εν μέσω σφοδρών πυραυλικών πληγμάτων, έκαναν ακόμη και έμπειρους αναλυτές να ξανακοιτούν τα νούμερα, φοβούμενοι ότι ίσως έχει γίνει και λάθος. Κάθε άλλο όμως.

Ο σαουδαραβικός ενεργειακός κολοσσός κεφαλαιοποίησε πλήρως τη διατήρηση των διεθνών τιμών του αργού σε υψηλά επίπεδα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που σημαδεύεται ανεξίτηλα από τη στρατιωτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τη διάχυση των πολεμικών συγκρούσεων.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα εκατόν τριάντα πέντε κόμμα εννέα δισεκατομμύρια ριάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα έξι κόμμα δύο δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας αισθητά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πώς εξηγούνται όσα φαίνονται ανεξήγητα

Η επίδοση αυτή έρχεται να προστεθεί στη δυναμική του προηγούμενου τριμήνου, όταν ο όμιλος είχε καταγράψει άνοδο σαράντα τεσσάρων τοις εκατό στα τριάντα δύο κόμμα επτά δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι οι πετρελαϊκοί όμιλοι διεθνώς εξακολουθούν να αντλούν ισχυρά υπερκέρδη από το ράλι των υδρογονανθράκων και τα διευρυμένα περιθώρια διύλισης.

Η κερδοφορία αυτή καταγράφεται παρά το γεγονός ότι η Aramco κλήθηκε να λειτουργήσει μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό επιχειρησιακό τοπίο. Μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη, οι φιλοϊρανοί Χούθι κλιμάκωσαν τις επιθέσεις με στόχο πετρελαιοφόρα, αποθηκευτικούς σταθμούς, διυλιστήρια και αγωγούς ζωτικής σημασίας του βασιλείου.

Ταυτόχρονα, τα διαδοχικά μπλόκα στη ναυσιπλοΐα, τόσο στο στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, όσο και στις θαλάσσιες διόδους του Ορμούζ, δημιούργησαν σοβαρές δυσχέρειες στις διαδρομές των σαουδαραβικών εξαγωγών.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι στοχευμένες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις όξυναν περαιτέρω την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, επιφέροντας βαριές συνέπειες για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.

Παρά τους κινδύνους αυτούς, ο βασικός πυλώνας της σαουδαραβικής οικονομίας απέδειξε ότι οι περιορισμοί στην προσφορά και τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου συνεχίζουν να λειτουργούν ως ισχυρός επιταχυντής για τα ταμειακά του διαθέσιμα.