Σε φάση επιθετικής επενδυτικής επέκτασης παραμένει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς παρά τις ισχυρές αναταράξεις που προκαλεί στο παγκόσμιο εμπόριο η κρίση στη Μέση Ανατολή, ρίχνοντας στην ανάπτυξη των υποδομών του 126,6 εκατομμύρια ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, ποσό αυξημένο κατά 84,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παρότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και η παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας άφησαν έντονο αποτύπωμα στα βασικά οικονομικά μεγέθη, η διοίκηση του λιμένα διατηρεί ισχυρή κερδοφορία και διακρίνει ήδη σαφή σημάδια αναστροφής του κλίματος στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ διαμορφώθηκαν στα 59,7 εκατομμύρια ευρώ, υποχωρώντας κατά 21,5%, ενώ τα συνολικά έσοδα κατέγραψαν πτώση 8,2% στα 178,8 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 76,8 εκατομμύρια ευρώ έναντι 96,9 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι.

Το κύριο βάρος των πιέσεων δέχθηκε ο Προβλήτας Ι κατά το πρώτο εξάμηνο, με τα έσοδά του να κατακρημνίζονται κατά 26% στα 34,8 εκατομμύρια ευρώ και να εγγράφονται προ φόρων ζημίες 3,9 εκατομμυρίων.

Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο έφερε την πρώτη ουσιαστική καμπή: τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο η διακίνηση κατέγραψε άνοδο 11,5%, ενώ οι νέες συμφωνίες διαχείρισης με τη ΣΕΠ Α.Ε. και τον κύριο πελάτη του κλάδου με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο άρχισαν ήδη από τον Οκτώβριο να αποδίδουν καρπούς, φέρνοντας πέντε επιπλέον πλοία και χιλιάδες επιπρόσθετα κοντέινερ.

Στον αντίποδα, τα έσοδα παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κινήθηκαν ανοδικά κατά 3,2%, φτάνοντας τα 70,7 εκατομμύρια ευρώ.

Εντελώς αντικρουόμενη υπήρξε η πορεία στις επιβατικές ροές

Η κρουαζιέρα δέχθηκε βαρύ πλήγμα από τη συνεχιζόμενη ανάφλεξη στην ευρύτερη περιφέρεια, με τις προσεγγίσεις πλοίων να υποχωρούν κατά 16,3% στις 584 και τους επιβάτες να μειώνονται κατά 19% στο 1,26 εκατομμύριο.

Αντίθετα, η ακτοπλοΐα αποτέλεσε την απόλυτη θετική έκπληξη, με τα έσοδα να εκτοξεύονται κατά 32,9% στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ και τα προ φόρων κέρδη να κάνουν άλμα 83,3% στα 2,2 εκατομμύρια, ωφελούμενα και από την κατάργηση της έκτακτης μείωσης των λιμενικών τελών από τον Μάιο.

Στον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων, η εικόνα ήταν οριακά θετική σε όγκους αλλά πιεσμένη στα έσοδα αποθήκευσης.

Η επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου οδήγησε σε αναδιάταξη της κεφαλαιακής δομής της εισηγμένης, με άντληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ και μεταστροφή από καθαρή ταμειακή θέση σε καθαρό δανεισμό 56,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα έκλεισαν στα 82,7 εκατομμύρια.

Το βλέμμα της διοίκησης στρέφεται πλέον στη σταδιακή επιστροφή της διεθνούς ναυτιλίας στη Διώρυγα του Σουέζ, μια εξέλιξη που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παγιώνεται κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως μέχρι τον Μάιο του 2027, απελευθερώνοντας εκ νέου το σύνολο της δυναμικής του Πειραιά ως του βασικού διαμετακομιστικού κόμβου της Μεσογείου.