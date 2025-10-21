Ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει τις επενδύσεις στον κρίσιμο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, ξεκινώντας την κατασκευή ενός νέου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας, BESS, στο Αμύνταιο στην περιοχή του ΑΗΣ Αμυνταίου.

Ο νέος αυτός σταθμός, που κατασκευάζεται από την 100% θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh και θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 50 MW για 4 ώρες.

Για την κατασκευή του νέου σταθμού BESS θα χρησιμοποιηθούν υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Η κατασκευή του νέου σταθμού αποθήκευσης ξεκινά, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κατασκευή δύο ακόμα σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη Δυτική Μακεδονία, στις περιοχές του ΑΗΣ Καρδιάς και του ΑΗΣ Μελίτης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh.

Ο ρόλος που επιτελούν οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας για το σύστημα είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς αποσκοπούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των παρακείμενων φωτοβολταϊκών σταθμών και συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της παραγωγής των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγιστοποιώντας τον βαθμό συνεισφοράς τους και αξιοποιώντας στο έπακρο το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έργα αποθήκευσης ενέργειας 860 MW. Συνολικά, αυτά τα έργα θα δημιουργήσουν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία.

Μεταξύ των έργων αποθήκευσης ενέργειας ξεχωρίζουν και τα δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, οι «φυσικές μπαταρίες» με τη χρήση δύο λιμνών σε υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Πρόκειται για το έργο στο ορυχείο Καρδιάς, με δυναμικότητα παραγωγής 320 MW για 8 ώρες και το έργο στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου με δυναμικότητα παραγωγής 240 MW για 12 ώρες, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτικές εργασίες.

Πέραν των έργων αποθήκευσης που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη κατασκευάζεται μια μονάδα BESS ονομαστικής ισχύος 25 MW και χωρητικότητας 55 MWh στη Βουλγαρία.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε ότι «τα έργα αποθήκευσης ενέργειας που ήδη υλοποιούνται στη χώρα μας θα καθορίσουν το μέλλον του συστήματος ενέργειας. Οι εν λόγω επενδύσεις θα διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, επιπλέον, την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ΔΕΗ είναι πρωτοπόρος και σε αυτή τη διαδικασία, καθώς το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας».