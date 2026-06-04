Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τη MORE, τη θυγατρική του Ομίλου Motor Oil για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής μέγιστης ισχύος 107,1 MW.

Τα αιολικά πάρκα αποτελούνται από συνολικά 26 ανεμογεννήτριες σε περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα και τη Φλώρινα. Συγκεκριμένα:

Αιολικό πάρκο Κέλλας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW

στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW Αιολικό πάρκο Οπουντία στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 3,5 MW

στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 3,5 MW Αιολικό πάρκο Τσαμαδοράχη στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 22 MW

στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 22 MW Αιολικό πάρκο Κάτω Λακώματα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 19,2 MW

στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 19,2 MW Αιολικό πάρκο Μικρόβουνο στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW Αιολικό πάρκο Ψαρομύτα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΔΕΗ συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 51% της συμμετοχής της MORE στο μετοχικό κεφάλαιο συνολικά 12 Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs) οι οποίες αναπτύσσουν ισάριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW, στα οποία ο Όμιλος ΔΕΗ κατείχε ήδη το 49%. Πλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ θα κατέχει το 100% των εν λόγω φωτοβολταϊκών έργων.

Η συμφωνία για την απόκτηση των νέων αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κίνηση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου ΔΕΗ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 19 GW έως το 2030.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.