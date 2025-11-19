Το ισχυρά αναπτυξιακό, επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την τριετία 2026-2028 παρουσιάζει σήμερα στο Λονδίνο η διοίκηση της εταιρείας, με όραμα να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη νέα εποχή της σύγκλισης ενέργειας και τεχνολογίας.

Το πλάνο της επόμενης τριετίας βασίζεται στο επιτυχημένο καθετοποιημένο- μοντέλο του Ομίλου και έχει στο επίκεντρο επενδύσεις €10,1 δισ. για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου. Η αναπτυξιακή προοπτική του στρατηγικού πλάνου του ομίλου ΔΕΗ θα οδηγήσει σε EBITDA πάνω από €2,9 δισ. το 2028.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε ενόψει του Capital Markets Day: «Τo 2019 πήραμε μία απόφαση: να γίνουμε μία σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: οι στόχοι μας – οικονομικοί και στρατηγικοί – έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Όμως δεν εφησυχάζουμε – το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και τολμούν. Γι’ αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από €10 δισ. επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως Powertech όμιλος. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ που παρουσιάζουμε σήμερα για την επόμενη τριετία έχει ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, με το 93% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε νέα έργα. Η ΔΕΗ αναπτύσσεται ακόμα πιο γρήγορα, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της, αυξάνοντας παράλληλα το θετικό αποτύπωμά της στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Αναπτυξιακοί στόχοι

Έχοντας επιτύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί ως τώρα και με σημείο εκκίνησης τον καθολικό μετασχηματισμό της τελευταίας εξαετίας, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε νέες κορυφές για τα επόμενα τρία χρόνια. Με αιχμή του δόρατος το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΔΕΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση, μεταξύ 2026 και 2028 η ΔΕΗ στοχεύει σε:

Ανάπτυξη 6,3GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει σε 12,7GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Υγιής οικονομική ανάπτυξη

Οι οικονομικοί στόχοι του ομίλου ΔΕΗ για την τριετία 2026-2028 καταδεικνύουν την υγιή οικονομική ανάπτυξη και τις υπεραξίες που δημιουργεί για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την κοινωνία: