Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% της BHA Holdings Pty Ltd (Bulk Handling Australia), εταιρείας με ισχυρή παρουσία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η BHA Holdings, μέσω των θυγατρικών της σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, διαθέτει παρουσία άνω των 40 ετών στις τοπικές αγορές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες συσκευασίας σημαντικών κλάδων της οικονομίας, όπως η γεωργία, η εξορυκτική βιομηχανία, η χημική βιομηχανία και τα τρόφιμα.

Η εξαγορά, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τον Όμιλο Πλαστικά Θράκης, καθώς αφορά μια εταιρεία με δραστηριότητα στον κλάδο των μεγασάκων, στον οποίο ο Όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, με τοπική παρουσία σε Ιρλανδία, Σκανδιναβία και Ελλάδα.

Η ένταξη της BHA Holdings στον Όμιλο δημιουργεί σημαντικές συνέργειες με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τις εμπορικές του δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα παροχής ακόμη πιο ολοκληρωμένων λύσεων στις τοπικές αγορές. Με τη συμφωνία αυτή, ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω την ήδη ισχυρή θέση του στον κλάδο των μεγασάκων, η οποία δεν αποτελεί μόνο μια γεωγραφική επέκταση, αλλά και μια στοχευμένη επένδυση που ενισχύει το παραγωγικό, εμπορικό και προϊοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

Η συμφωνία αυτή θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων, όχι μόνο των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, αλλά και ευρύτερα του χαρτοφυλακίου προϊόντων του Ομίλου στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Επιπλέον, η αντίστροφη εποχικότητα των αγορών αυτών σε σχέση με την Ευρώπη, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής βάσης του Ομίλου σε ετήσια βάση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, κ. Δ. Μαλάμος, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τους ανθρώπους της BHA Holdings στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης. Πρόκειται για μια εξαγορά με ξεκάθαρη στρατηγική αξία, καθώς αφορά μια εταιρεία με συναφή δραστηριότητα και ισχυρή θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Η προσθήκη της BHA Holdings ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές μας, δημιουργεί ουσιαστικές συνέργειες με τις υπάρχουσες δραστηριότητές μας και διευρύνει το διεθνές μας αποτύπωμα. Παράλληλα, μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας σε έναν κλάδο όπου ήδη διαθέτουμε ισχυρή εμπορική και παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη, επεκτεινόμενοι πλέον και στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας», σε έναν κλάδο.

Ο Γενικός Διευθυντής της BHA Holdings Pty Ltd, Raymond Purcell, ανέφερε:

«Η ένταξή μας στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος ενός ισχυρού διεθνούς Ομίλου με μακροπρόθεσμο όραμα, σημαντική τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και θα ενισχύσει περαιτέρω την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας».