Το 2024 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia αυξήθηκαν κατά 72,8 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 975,4 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε 95,9 εκατ. ευρώ, έναντι 91,9 εκατ. ευρώ το 2023, και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «σε ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον – με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%, σημαντική άνοδο του τουρισμού, αλλά και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, που περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα – το 2024 οι εταιρείες του Ομίλου κατάφεραν να βελτιώσουν τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, εν μέρει λόγω της αύξησης των εξαγωγών τους, αλλά και της ενίσχυσης του κλάδου της εστίασης, ως αποτέλεσμα της τουριστικής κίνησης».

Παράλληλα, όλες οι εταιρείες διατήρησαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ηγετική τους θέση και τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούνται, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος του καταναλωτή.

Ο Όμιλος, κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισε την οργανωτική και λειτουργική του αναδιάρθρωση σε όλες του τις εταιρείες.

Σημειώνεται ότι οι βασικές εταιρείες του Ομίλου Vivartia απέσπασαν πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις από τον «Eco Vadis», έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας, για τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και την προσήλωσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.