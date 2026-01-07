Η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ ενέκρινε τη συνένωση με την Allwyn (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα οριστικά ποσοστά αναμένονται εντός της ημέρας), ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο των λοταριών και του gaming. Με τη συμφωνία αυτή, ο ΟΠΑΠ περνά σε μια νέα εποχή, αποτελώντας τον πυρήνα της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας του κλάδου διεθνώς.

Η συναλλαγή προβλέπει ότι η Allwyn θα εισφέρει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων, λαμβάνοντας αποκλειστικά κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ ως αντάλλαγμα. Μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης, η Allwyn θα κατέχει ποσοστό 78,5% της νέας οντότητας, ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5%.

Στόχος η παγκόσμια δύναμη

Στην τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas υπογράμμισε ότι η συνένωση δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του κλάδου διεθνώς, ενισχύοντας σημαντικά το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.

Όπως ανέφερε, η τεχνολογία θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ΟΠΑΠ θα διατηρήσει τις βαθιές του ρίζες στην Ελλάδα και τη θέση του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η πολιτική μερίσματος θα συνεχιστεί και από τη νέα εταιρεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη φιλοδοξία του ομίλου, με τον Jan Karas να επισημαίνει ότι στόχος της νέας εταιρείας είναι να εξελιχθεί στην νούμερο ένα δύναμη του κλάδου παγκοσμίως, προσθέτοντας ότι η πρόταση συνένωσης έτυχε ομόφωνης στήριξης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ερωτήματα μετόχων

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τέθηκαν ερωτήματα νομικής φύσης, κυρίως σε σχέση με τη μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελβετία και το ενδεχόμενο ο ΟΠΑΠ να υποβαθμιστεί σε απλή θυγατρική στην Ελλάδα. Από την πλευρά της εταιρείας διευκρινίστηκε ότι η συναλλαγή αλλάζει μεν τη νομική μορφή, ωστόσο παρέχει ισχυρή, και σε ορισμένες περιπτώσεις αυστηρότερη, προστασία στους μετόχους σε σχέση με το υφιστάμενο ελληνικό πλαίσιο.

Τονίστηκε επίσης ότι ο ΟΠΑΠ δεν υποβαθμίζεται σε υποκατάστημα, κάτι που άλλωστε δεν θα είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑ και θα συνεχίσει να εποπτεύεται από τις ελληνικές αρχές.

Η νέα Allwyn εκτιμάται ότι θα εμφανίζει προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. ευρώ το 2025 και EBITDA 1,9 δισ. ευρώ

Απαντώντας στις ανησυχίες, ο Jan Karas σημείωσε ότι ο όμιλος παραμένει απολύτως δεσμευμένος στις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αλλάζει ούτε το management ούτε η διοικητική ομάδα. Όπως ανέφερε, η μεταφορά έδρας δεν επηρεάζει τις καθημερινές λειτουργίες, καθώς πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται διεθνώς από μεγάλους ομίλους, ενώ η συγχώνευση προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στο επιχειρηματικό μοντέλο.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η πρόσφατη αλλαγή στους όρους της συναλλαγής, σύμφωνα με την οποία η Allwyn δεν θα λάβει προνομιούχες μετοχές με αυξημένα δικαιώματα ψήφου, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η τροποποίηση αυτή αξιολογήθηκε θετικά από την επενδυτική κοινότητα, με αναλυτές των Citi, Eurobank Equities, Piraeus Securities και NBG Securities να κάνουν λόγο για κίνηση που ενισχύει τη διαφάνεια και τη θέση των μετόχων μειοψηφίας.

Η ολοκλήρωση της συνένωσης τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη νέα εταιρεία να διατηρεί τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να εξετάζει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη.

Η νέα Allwyn εκτιμάται ότι θα εμφανίζει προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. ευρώ το 2025 και EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας να προέρχεται από τις υφιστάμενες λοταρίες και το υπόλοιπο από νέες εξαγορές που βρίσκονται σε εξέλιξη.