Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον τομέα της ενέργειας. Η ηλιοφάνεια και το αιολικό δυναμικό της χώρας επιτρέπουν την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων καθαρής και οικονομικής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το επόμενο βήμα είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια όσο το δυνατόν καλύτερα. Εκεί ακριβώς έρχονται οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, οι γνωστές μπαταρίες.

Οι μπαταρίες επιτρέπουν την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται όταν υπάρχει περίσσευμα παραγωγής και τη χρήση της αργότερα, όταν οι ανάγκες του συστήματος είναι μεγαλύτερες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΑΠΕ δεν αποτελούν μόνο μια φθηνή πηγή ενέργειας. Γίνονται και μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας.

Χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της αποθήκευσης αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις μεσημεριανές ώρες, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά είναι αυξημένη, παράγεται μεγάλη ποσότητα φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, έως και μηδενικού κόστους. Μέχρι σήμερα, μέρος αυτής της παραγωγής δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Με τις μπαταρίες, η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται αργότερα, κυρίως τις βραδινές ώρες όταν η ζήτηση αυξάνεται. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη χρήσης ακριβότερων μονάδων παραγωγής και μειώνεται το συνολικό κόστος του συστήματος.

Περισσότερη αξιοποίηση των ΑΠΕ

Η αποθήκευση λύνει ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα. Περιορίζει τις περικοπές παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αντί η πλεονάζουσα ενέργεια να χάνεται, μπορεί να αποθηκεύεται και να αξιοποιείται αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα εκμεταλλεύεται μεγαλύτερο μέρος της καθαρής και οικονομικής ενέργειας που παράγει.

Παράλληλα, μειώνεται η ανάγκη εισαγωγής καυσίμων για την κάλυψη της ζήτησης, γεγονός που ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Ασφάλεια εφοδιασμού και σταθερότερο δίκτυο

Η αποθήκευση ενέργειας συμβάλλει και στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Η ενέργεια παραμένει διαθέσιμη όταν τη χρειάζεται το σύστημα, ανεξάρτητα από το αν εκείνη τη στιγμή φυσάει ή έχει ηλιοφάνεια.

Παράλληλα, οι μπαταρίες βοηθούν στην εξισορρόπηση παραγωγής και κατανάλωσης, ενισχύοντας τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου και διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη φθηνών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι ασφαλείς οι σύγχρονες μπαταρίες;

Τα σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης αναπτύσσονται με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και πολλαπλά επίπεδα προστασίας.

Διαθέτουν συστήματα συνεχούς παρακολούθησης, ελέγχου της λειτουργίας και μηχανισμούς ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα δυσλειτουργιών. Παράλληλα, εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης του εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του.

Από τη θεωρία στην πράξη

Στην Ελλάδα, η MORE, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών που υλοποίησαν έργα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρεία έχει ήδη θέσει σε λειτουργία τρεις Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία, συμβάλλοντας στην καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ και στην ενίσχυση της ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος.

Η αποθήκευση δεν αποτελεί απλώς μια νέα ενεργειακή τεχνολογία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το πλεονέκτημα της καθαρής και οικονομικής ενέργειας που παράγει, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομία και τους καταναλωτές.