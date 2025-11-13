Ενίσχυση εσόδων κατά 5%, στα 874 εκατ. ευρώ και 2% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL), στα 360,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το Γ’ τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας, οι πελάτες FTTH αυξήθηκαν κατά 38 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φθάνει τις 509 χιλιάδες.

Σημειώνεται ότι, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών ΟΤΕ) ανήλθε σε 33%, από 26% ένα χρόνο πριν.

Σήμερα η υποδομή του ΟΤΕ καλύπτει 2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να κλείσει το 2025 με 2,1 εκατ. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει δυναμικά την επέκταση του δικτύου FTTH, προκειμένου να φτάσει τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030, σε συνέχεια της ανάληψης του συνόλου του επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB) για την παροχή υπερυψηλών ταχυτήτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,3% στο τρίμηνο, γεγονός που αποδίδεται τόσο στις ισχυρές επιδόσεις στο FTTH, όσο και στη διψήφια αύξηση εσόδων από τις υπηρεσίες τηλεόρασης.

Το COSMOTE 5G WiFi, η υπηρεσία FWA που διαθέτει ο ΟΤΕ για γρήγορο, σταθερό internet και υπηρεσίες φωνής σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, μετρά πάνω από 33 χιλιάδες πελάτες. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων (+1,8 χιλιάδες).

Η θετική δυναμική συνεχίστηκε και στην κινητή, με τα έσοδα από υπηρεσίες στο +2,7% και τους συνδρομητές συμβολαίου στο +6,4%.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,6% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική των έργων ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από system solutions σημείωσαν αύξηση 37,9% στο τρίμηνο.

Τι φέρνει η ολοκλήρωση πώλησης της TKRM

Έπειτα από την ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile (TKRM), ο ΟΤΕ θα διανείμει 40 εκατ. Ευρώ στους μετόχους ως έκτακτο μέρισμα, το οποίο αντιστοιχεί σε Euro0,10 ανά μετοχή και το οποίο θα καταβληθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Επιπλέον, κατόπιν ολοκλήρωσης της πώλησης, η εταιρεία αναμένει από εδώ και στο εξής σημαντική ετήσια εξοικονόμηση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Για το 2025 η εταιρεία εκτιμά ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε Euro530 εκατ. περίπου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, ανέφερε «Κατά το Γ’ τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα.

Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας.

Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης.

Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Μ. Παπ.

Πηγή: ΟΤΕ