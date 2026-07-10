Μια ιστορική στιγμή για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα σηματοδοτεί η τοποθέτηση του πρώτου δομικού στοιχείου του νέου κρηπιδώματος στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.).

Με την πόντιση του πρώτου caisson, ο εμβληματικός Προβλήτας 6 αρχίζει να λαμβάνει φυσική μορφή μέσα στον Θερμαϊκό, υλοποιώντας ένα στρατηγικό έργο υποδομής που βρισκόταν σε εκκρεμότητα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το πρώτο προκατασκευασμένο κιβώτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα (caisson), τεραστίων διαστάσεων με μήκος 30 μέτρα, πλάτος 15 μέτρα, ύψος 20 μέτρα και βάρος που αγγίζει τους 1.400 τόνους, κατασκευάστηκε σε ειδικό εργοταξιακό χώρο εντός των εγκαταστάσεων του ΟΛΘ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε πλωτά και ποντίστηκε με απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία στη θαλάσσια περιοχή της επέκτασης. Συνολικά, το έργο προβλέπει την κατασκευή και εγκατάσταση 21 caissons που θα αποτελέσουν τη δομική βάση της νέας υποδομής.

Ήδη, προκειμένου να διατηρηθεί η συνεχής ροή εργασιών και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το δεύτερο caisson βρίσκεται υπό κατασκευή. Κατά τη διαδικασία πόντισης τελέστηκε αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, παρουσία του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεου.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, ο νέος Προβλήτας 6 θα αναβαθμιστεί ριζικά, καθώς θα διαθέτει κρηπίδωμα μήκους 1.081 μέτρων, έναντι των 568 μέτρων που είναι σήμερα.

Παράλληλα, το λειτουργικό του βάθος θα αυξηθεί από τα 12,6 μέτρα στα 16,8 μέτρα, γεγονός που θα επιτρέπει πλέον την εξυπηρέτηση πλοίων κύριων γραμμών (mother vessels), ενισχύοντας θεαματικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και τη χωρητικότητα του λιμένα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αγγελική Σαμαρά, υπογράμμισε τη σημασία του επιτεύγματος, κάνοντας λόγο για μια επένδυση εθνικής εμβέλειας που κάνει ορατό ένα διαχρονικό όραμα και εδραιώνει το λιμάνι στον διεθνή χάρτη των μεταφορών με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Ιωάννης Τσάρας, επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του Λιμένα Θεσσαλονίκης εξελίσσεται ομαλά βάσει του προγραμματισμού, μετατρέποντας την πόλη σε μια σύγχρονη πύλη εμπορίου και συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Ο Δρ. Τσάρας επεσήμανε, παράλληλα, ότι για την πλήρη και απρόσκοπτη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων του λιμανιού είναι κομβικής σημασίας η έγκαιρη πρόοδος των κρίσιμων συνοδών έργων συνδεσιμότητας και η άρση των σχετικών εκκρεμοτήτων.

Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα το έργο θα είναι πλέον διακριτό στο θαλάσσιο μέτωπο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, σφραγίζοντας το οικονομικό μέλλον της περιοχής.