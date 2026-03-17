Σε 79,9 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2025 ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης (έναντι 66,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024), σημειώνοντας αύξηση κατά 21%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της εταιρείας, η κατανομή των εσόδων για το 2025 διαμορφώθηκε ως εξής:

– 32% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

– 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά,

– 42% από παραγωγές για τρίτους,

– 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,3 εκατ. ευρώ το 2024, βελτιωμένα κατά 18%. Στην αύξηση των καθαρών κερδών συνέβαλλε και η χρήση φορολογικών απαλλαγών του ν.4399/2016 από ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2025 ανήλθε σε 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,7 εκατ. ευρώ το 2024, βελτιωμένο κατά 19% χάρη στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και την ολοκλήρωση του ισχυρού επενδυτικού πλάνου των προηγούμενων ετών. Το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2024 και ανήλθε σε 37%.

Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2025 σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες διάθεσης, καθώς σημαντικό μέρος τους αποτελείται από μεταβλητές δαπάνες εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων.

Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων παρουσίασαν ισχυρή άνοδο της τάξης του 31%, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των συγκεκριμένων δαπανών.

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά 31% σε σύγκριση με το 2024, αντανακλώντας τη δυναμική διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την επιτυχημένη είσοδο της εταιρείας σε νέες κατηγορίες οικιακής φροντίδας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας διπλασιάστηκαν το 2025, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης.

Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 7% το 2025 σε σχέση με το 2024.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Το 2025, η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων διαμορφώθηκε συνολικά σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα Παπουτσάνης συνέχισαν τη θετική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 15%, με ενίσχυση των πωλήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά (+14%), όσο και στο εξωτερικό (+19%). Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε κυρίως από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, εξέλιξη που συνδέεται με διαφοροποιήσεις στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένων πελατών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη +38% σε σχέση με το 2024, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, καθώς και της ένταξης νέων πελατών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Παπουτσάνης ως αξιόπιστου διεθνούς παραγωγικού εταίρου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση κατά 7%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο προϊοντικό μείγμα (product mix) των πωληθέντων σαπωνομαζών, καθώς σε όγκο αναπτύχθηκαν κατά 7%. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες εμπορικές συνεργασίες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την πορεία του συγκεκριμένου τομέα στο επόμενο διάστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή κατ’ ελάχιστο μερίσματος μικτού ποσού τουλάχιστον 0,09 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 0,04 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας ως προσωρινό μέρισμα τον Οκτώβριο του 2025.