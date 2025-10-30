Σε 61 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το εννεάμηνο του 2025 (έναντι 49,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024), αυξημένος κατά 23%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 54% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του εννεαμήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 32% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 12% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 22%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους (μικτό κέρδος προς κύκλο εργασιών) παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα (37,1% έναντι 37,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).

Οι λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης, διοίκησης και έρευνας & ανάπτυξης) ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 29%, σε μεγάλο βαθμό λόγω των δαπανών διαφήμισης και προώθησης, προκειμένου να υποστηρίξουν τα νέα λανσαρίσματα στις κατηγορίες οικιακής φροντίδας, ενέργεια που ήδη έχει αποδώσει ενισχύοντας τόσο τις πωλήσεις όσο και τα μερίδια αγοράς.

Στη βελτίωση των κερδών μετά από φόρους συντελεί και ο μειωμένος φόρος εισοδήματος ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης επενδυτικών προγραμμάτων που προβλέπουν φοροαπαλλαγές.

Για το σύνολο του 2025, η εταιρεία προβλέπει τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Ακολουθεί η εικόνα ανά τομέα δραστηριότητας:

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της δυναμικής επέκτασης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της εισόδου της Εταιρείας σε νέες σημαντικές κατηγορίες φροντίδας νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας έχει υπερδιπλασιαστεί στο εννεάμηνο του 2025, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, θετικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις στις παραδοσιακές κατηγορίες δραστηριοποίησης της Παπουτσάνης, αυτές της Προσωπικής Περιποίησης, καταγράφοντας ανάπτυξη 4% στο εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 2% το εννεάμηνο του 2025, οδηγούμενες από την ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης. Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης παρουσίασαν αύξηση κατά 14% το εννεάμηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με δυναμική ανάπτυξη τόσο στην εγχώρια αγορά (+13%), όσο και στις αγορές του εξωτερικού (+18%).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη το εννεάμηνο του 2025 καθώς έκλεισαν με αύξηση +41% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, χάρη στη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την ένταξη νέων πελατών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις της κατηγορίας παρουσίασαν μείωση κατά 4%, η οποία οφείλεται στο προϊοντικό μείγμα (product mix) των σαπωνομαζών που πωλήθηκαν. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη νέες συνεργασίες.

Μ. Π.

Πηγή: Παπουτσάνης