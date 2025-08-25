Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ότι, λόγω της 4ώρης στάσης εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που συμμετέχουν στην επικείμενη 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και έως ότου οριστικοποιηθεί η πραγματοποίησή της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ η συμμετοχή των ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έως τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούμε σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.

Οι επιβάτες μπορούν να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους είτε μέσω της υπηρεσίας «η Κράτησή μου» στο site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com, είτε μέσω του AEGEAN App ή επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN:

801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air:

801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)