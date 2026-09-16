Στην επόμενη φάση της στρατηγικής της ανάπτυξης περνά η Pet City Group, μετά την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου κύκλου επενδύσεων, οργανωτικών αλλαγών και εμπορικών πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια του 2025.

Ο Όμιλος εστιάζει πλέον στην πλήρη αξιοποίηση των νέων υποδομών και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής του αποδοτικότητας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την ανάπτυξη του δικτύου και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Με την προσθήκη έξι νέων σημείων, το δίκτυο της εταιρείας έφτασε τα 102 καταστήματα, ενώ παράλληλα επιταχύνθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός μέσω εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτοματοποιήσεων και συστημάτων Business Intelligence.

Ταυτόχρονα, διευρύνθηκαν οι στρατηγικές συνεργασίες με προμηθευτές και εμπλουτίστηκε η γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εξειδικευμένης διατροφής.

Στο πεδίο των οικονομικών επιδόσεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 69,0 εκατομμύρια ευρώ έναντι 67,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

Παράλληλα, το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 47,1% (από 46,2%), ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 10,9 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 1,7%.

Όπως δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Γαβριηλίδης, το 2025 έθεσε ισχυρές βάσεις για την εταιρεία, επιτρέποντας τη μετάβαση σε μια νέα περίοδο όπου προτεραιότητα αποτελεί η μέγιστη αξιοποίηση των επενδύσεων και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους.