Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Μιχ. Κουλουκουντής, ένα εξέχον μέλος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το 1942 και προερχόταν από οικογένεια με καταγωγή από την Κάσσο η οποία έχει καταγράψει μακρόχρονη πορεία στο ναυτιλιακό επιχειρείν, τουλάχιστον από την δεκαετία του 1830, όπως αναφέρουν τα Ναυτικά Χρονικά, των οποίων ήταν διαχρονικός αρθογράφος.

Ο Στάθης Μιχ. Κουλουκουντής ήταν ο δευτερότοκος από τους τρεις υιούς του Μιχαήλ H. Κουλουκουντή και της Φωτεινής (Νίτσας) Γιάνναγα. Ο Μιχαήλ H. Κουλουκουντής υπήρξε ο μικρότερος από τους περίφημους πέντε αδελφούς Κουλουκουντή οι οποίοι είχαν ιδρύσει την Rethymnis & Kulukundis Ltd (R&K) στο Λονδίνο το 1922, σε συνεργασία με τους Αδελφούς Ρεθύμνη.

Η οικογενειακή επιχείρηση

Ο Στάθης Μιχ. Κουλουκουντής αποφοίτησε από το Blair Academy του New Jersey το 1960. Φοίτησε στο University of Pennsylvania από όπου έλαβε πτυχίο στα Οικονομικά το 1965. Στη συνέχεια, εισήλθε στην οικογενειακή επιχείρηση της Rethymnis & Kulukundis Ltd (R&K) στο Λονδίνο, υπό τη διαχείριση της οποίας έχουν διαχρονικά τεθεί bulk carrier, δεξαμενόπλοια και ore/oil carriers.

Στο Σίτι του Λονδίνου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του καριέρας συνέδεσε το όνομά του με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του Λονδίνου και την εκπροσώπηση των συλλογικών συμφερόντων της ελληνικής ναυτιλίας, υπηρετώντας το Greek Shipping Co-operation Committee ως μέλος του Δ.Σ., για παραπάνω από 4 δεκαετίες, φτάνοντας μέχρι τη θέση του Αντιπροέδρου. Προς τιμήν της προσφοράς του στο Committee, είχε ανακηρυχθεί Επίτιμος Αντιπρόεδρος.

Υπήρξε επίσης μέλος Διοικητικών Συμβουλίων της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, της International Shipping Federation, του International Chamber of Shipping και του Baltic Exchange.

Ο Στάθης Μιχ. Κουλουκουντής αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Κούλα και τρία παιδιά.