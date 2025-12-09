Διορατικός επιχειρηματίας, άνθρωπος με αγάπη για τη Θεσσαλονίκη και με έντονη κοινωνική δράση, ο Αντώνης Δούδος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Στην ακμή της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, η εταιρεία του, τα «Κλωστήρια Δούδος» με έδρα τη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, παρήγαγε πρωτοποριακά νήματα και τροφοδοτούσε με τα προϊόντα της, εταιρείες όπως η «Benetton».

Όταν η κλωστοϋφαντουργία άρχισε να φθίνει, ο επιχειρηματίας πραγματοποίησε άνοιγμα στον τομέα του τουρισμού και δημιούργησε το ξενοδοχείο «Sigma Suites Hotel» στην οδό Καλαποθάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το «Olympion» στην παραλία της Φούρκας στη Χαλκιδική.

Διετέλεσε ακόμη Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) από τον Μάρτιο του 1986 και για δύο διαδοχικές θητείες. Μάλιστα, το 2013 η διοίκηση του ΣΕΒΕ τον βράβευσε με τον «Χρυσό Αλέξανδρο», ως ιδρυτή και θεμελιωτή του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ), το οποίο αποτελεί από το 1989 πυλώνα για την αποτελεσματική στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Το στίγμα της προσέγγισής του στο επιχειρείν και τα κοινά, αλλά και του συνεργατικού του πνεύματος, δίνει ένα κείμενο που έγραψε ο ίδιος, μόλις έναν μήνα έπειτα από την εκλογή του:

«Ο στόχος μας είναι α) (…) Να στοχαστούμε και να προβληματισθούμε μαζί στα προβλήματα που παρουσιάζει η κάθε επιχείρηση, για να δούμε τελικά πού πρέπει να ρίξουμε το μεγάλο βάρος της προσπάθειας της διοικήσεως, σε συσχέτιση με τη βοήθεια-συνεργασία όλων μας,

β} να έχουμε συνεχείς επαφές με όλους τους παραγωγικούς φορείς, ώστε όμοια προβλήματα να αντιμετωπίζονται από κοινού (…) και

γ)να δραστηριοποιηθούμε σαν άτομα και παραγωγικοί φορείς στην κοινή αντίληψη ότι η Κυβέρνηση δεν έχει πλέον αυταπάτες, ούτε άλλες επιλογές, παρά μόνον τη βοήθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας- μονόδρομο για την ανάκαμψη και την πρόοδο της εθνικής μας οικονομίας».

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής του, το 2013, εν μέσω της δημοσιονομικής κρίσης, ο ίδιος είχε δηλώσει: « Η χώρα μας και ο λαός περνά τα τελευταία χρόνια μια πρωτόγνωρη οδυνηρή κρίση και προσπαθούμε με σκληρή εργασία, με θυσίες, με αξιοπρέπεια να ξαναβρούμε το χαμόγελό μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων και σαν λαός δεν έχουμε αδύνατη μνήμη, δεν είμαστε αγνώμονες. Είναι η στιγμή που το εγώ γίνεται εμείς, κάτι που δίνει νόημα στο προσωρινό πέρασμά μας από τη ζωή. Και γι’ αυτό μην αμφιβάλλετε, θα πετύχουμε …».

Πέραν της ενασχόλησής του με το επιχειρείν, είχε έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική, αλλά δεν ανέλαβε ποτέ καμία κρατική θέση. Εκτενές ήταν και το κοινωνικό του έργο, αφού -μεταξύ άλλων- συγκαταλέγεται στους πιο ένθερμους και ουσιαστικούς υποστηρικτές του έργου του Συλλόγου Αρωγής, Συλλόγου Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος «ΑΧΤΙΔΑ».

Σύνδεσμοι Εξαγωγέων και Βιομηχανιών αποχαιρετούν τον εκλιπόντα

Ως «μοναδική και εμβληματική προσωπικότητα, έναν ιδιαίτερα ευφυή, μαχητικό, ριζοσπαστικό και διακεκριμένο επιχειρηματία, με πολιτικές και κοινωνικές ευαισθησίες, από τους σημαντικότερους εκφραστές της επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας», περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τον Αντώνη Δούδο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης. «Ο αείμνηστος Αντώνιος Δούδος υπήρξε Πρόεδρος του ΣΕΒΕ την περίοδο 1986-1990 και μετά τη θητεία του -μέχρι και χθες που έφυγε από τη ζωή- είχε ανακηρυχθεί σε Επίτιμο Πρόεδρο.

Προσέφερε πολύτιμη υπηρεσία στους εξαγωγείς μας και στην εξωστρέφεια της χώρας μας, μέσα από την ηγεσία του ΣΕΒΕ. Η παρακαταθήκη που μας αφήνει πολύτιμη. Όπως και ο ίδιος κατέθεσε πριν από λίγο καιρό στον χαιρετισμό του για την επετειακή έκδοση του ΣΕΒΕ για τα 50 του χρόνια “Δεν υπήρξε ποτέ για μένα θητεία. Υπήρξε ένα ταξίδι – με προορισμό έναν ΣΕΒΕ πιο ανοιχτό, πιο σύγχρονο, πιο δίκαιο”. Του είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την προσφορά του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Tην καθοριστική συμβολή του Αντώνη Δούδου στην ελληνική βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών (ΣΒΕ), Λουκία Σαράντη: «Ο Αντώνης Δούδος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας την περίοδο 1981–1988, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας. Διορατικός και δραστήριος επιχειρηματίας, αγαπούσε τη βιομηχανία και την υπηρέτησε σε μια εποχή που ο κλάδος βρισκόταν ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Ο Αντώνης Δούδος υπήρξε ένας από τους μεγάλους πρωτεργάτες του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και μαζί με τα αδέλφια του Χρήστο και Δημήτρη Δούδο, δημιούργησαν την εμβληματική Κλωστοϋφαντουργία “Κώστας Δούδος Α.Ε.”, η οποία πρωτοστάτησε με την εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών στον κλάδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων των μελών μας προς την οικογένειά του», υπογραμμίζει.

Η κηδεία του Αντώνη Δούδου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, στον Μητροπολιτικό Ναό Γρηγορίου Παλαμά.