Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 200,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με τα 186,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 7,3% στο εξάμηνο, ενώ στο Β΄ τρίμηνο η αύξηση έφθασε το 9,4%.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 24,3 εκατ. ευρώ, σε επίπεδα σχεδόν αμετάβλητα (-0,9%) έναντι του 2024, παρά την αύξηση του κόστους ενέργειας κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA περιορίστηκε στα 22,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση -6,8%, η οποία ωστόσο βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (-23,7%).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή κατέγραψαν αύξηση 8,2%.

Παράλληλα, ο Όμιλος διένειμε μικτό μέρισμα 0,23 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αντανακλώντας τη συνεπή στρατηγική ενίσχυσης της αξίας για τους μετόχους.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 55,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος έναντι της 31.12.2024 (34,4 εκατ. ευρώ) λόγω της εποχικής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης (~14 εκατ. ευρώ) και της ενισχυμένης εμπορικής δραστηριότητας. Το ύψος του δανεισμού παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα και αναμένεται να μειωθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Κατά τη τρέχουσα συνθήκη, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για το γ΄ τρίμηνο του 2025 το EBITDA θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αποδεικνύει πως οι πιέσεις του α΄ τριμήνου ήταν παροδικές.

Για το σύνολο της χρήσης 2025, η κερδοφορία αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2024 και να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα του 2023.