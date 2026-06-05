Ο ΟΛΘ συμμετέχει ενεργά στο σημαντικότερο «ραντεβού» της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας και συνομιλεί με τους ηγέτες του κλάδου, τοποθετώντας το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην αιχμή της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και των διεθνών εμπορικών διαδρόμων.

Η μεγάλη συνάντηση – ορόσημο της παγκόσμιας ναυτιλίας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, φέρνει στην Ελλάδα τους ηγέτες της διεθνούς ναυτιλιακής σκηνής και τοποθετεί τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο ΟΛΘ συμμετέχει στα Ποσειδώνια 2026, σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από το μέλλον της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου, εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, λιμένων, παρόχων τεχνολογίας και φορέων logistics από ολόκληρο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη του ΟΛΘ πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις εξελίξεις που ενισχύουν τα λιμάνια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε μια περίοδο κατά την οποία η αναζήτηση βιώσιμων και ανθεκτικών εμπορικών διαδρόμων αναβαθμίζει τον ρόλο των λιμενικών υποδομών, οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναβάθμιση του λιμένα Θεσσαλονίκης και τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται για την ευρύτερη περιοχή.

Η συμμετοχή της ΟΛΘ Α.Ε. στα Ποσειδώνια συμπίπτει με μια σημαντική συγκυρία για το λιμάνι, το οποίο υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η επέκταση του Προβλήτα 6, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά τη δυναμικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του λιμένα, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πλοίων κύριων γραμμών και αναβαθμίζοντας περαιτέρω τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πύλης εμπορίου και ανάπτυξης των logistics για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, οι συναντήσεις ανέδειξαν ζητήματα που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για τη ναυτιλία και τα λιμάνια, όπως η ψηφιοποίηση των λειτουργιών, η βιωσιμότητα και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων. Πρόκειται για προτεραιότητες που ενσωματώνονται ήδη στον επενδυτικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς ο μετασχηματισμός του λιμένα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία μιας πιο αποδοτικής, βιώσιμης και τεχνολογικά προηγμένης λιμενικής υποδομής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στα Ποσειδώνια 2026 επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης στον διεθνή διάλογο για το μέλλον της ναυτιλίας, των ελληνικών λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ανθεκτικότητα, η βιωσιμότητα και η συνδεσιμότητα αποκτούν καθοριστική σημασία, η ΟΛΘ Α.Ε. υλοποιεί με συνέπεια ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες του λιμένα και ενισχύει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως στρατηγικής πύλης εμπορίου και μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με επίκεντρο την επέκταση του Προβλήτα 6, επενδύουμε σε υποδομές, τεχνολογία και συνεργασίες που δημιουργούν αξία για τη ναυτιλιακή κοινότητα, την εθνική οικονομία, την πόλη και την ευρύτερη περιοχή».