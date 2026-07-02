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Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη διάσπαση με απόσχιση κλάδου της εταιρείας Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και την απορρόφησή του από την 100% θυγατρική εταιρεία της «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Α.Ε.», σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και αφορά την έγκριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών.
Βάσει των στοιχείων της απόφασης, η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου ανέρχεται σε 37.995.456 ευρώ, η συνολική αξία των ακινήτων του κλάδου διαμορφώνεται σε 125.284.000 ευρώ, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία τους αγγίζει τα 87.077.349,71 ευρώ.
Επιπλέον, η υπουργική απόφαση προβλέπει την επίσημη καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.