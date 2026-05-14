Με την ευρεία στήριξη των μετόχων επικυρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ.

Στη Γενική Συνέλευση, όπου εκπροσωπήθηκε το 70% του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόταση υπερψηφίστηκε από το 96,69% των παρισταμένων.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα, μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα, και ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Αύξησης

Σύμφωνα με την εισήγηση της διοίκησης, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευθούν στο διευρυμένο επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης, εστιάζοντας στους εξής άξονες:

Εγχώρια Επιτάχυνση: Ενίσχυση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Διεθνής Παρουσία: Δυναμική ανάπτυξη και επέκταση εκτός των συνόρων.

Στρατηγικές Επενδύσεις: Τοποθετήσεις σε συμπληρωματικούς κλάδους και τομείς υψηλής σημασίας για το μέλλον της επιχείρησης.

Ευελιξία και Καινοτομία: Διατήρηση ετοιμότητας για νέες ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Λοιπές Αποφάσεις

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστά που ξεπέρασαν το 99% τις τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και την εκλογή δύο νέων μελών στην Επιτροπή Ελέγχου.

Συνοπτικά Στοιχεία Συνέλευσης: