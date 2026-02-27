Σε 692,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία επενδύσεων της Premia Properties το 2025, αυξημένη κατά 39% σε σχέση με το 2024, με 75 ακίνητα και 576 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την περυσινή χρονιά αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα καθώς και τρία ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός ΑΕ και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί προς ανακαίνιση).

Επίσης, αποκτήθηκαν προς μετατροπή σε φοιτητικές εστίες δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο αποκτήθηκαν ακόμη τρία κτίρια σε Αθήνα (Καισαριανή), Βόλο και Ρόδο.

Ακόμη, η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της επένδυση εκτός Ελλάδας, αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους. Η επέκταση στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκε με την απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 5 ακινήτων (οικόπεδα και οικιστικό ακίνητο στην Πάρο, εμπορικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και οικόπεδο στην Κατερίνη) με το σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 279,3 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός σε 396,9 εκατ. ευρώ και το συνολικό ενεργητικό σε 736,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία παρουσίασε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής δομής με την επιτυχή ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο 2025, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της PREMIA επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF ΑΕ η οποία τον Σεπτέμβριο 2025, αναβάθμισε την αξιολόγηση της PREMIA σε ΑΑ (από Α τα τελευταία 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 68% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 71%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με το 2024.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επηρεαζόμενα τόσο από την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία όσο και από τις υψηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία.

Το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώνεται κατά την 31.12.2025 σε περίπου 3,3%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανείων σε 6,9 έτη.

Το 56% του υφιστάμενου δανεισμού διαθέτει σταθερό επιτόκιο, από το οποίο 23% αφορά το δημόσιο ομόλογο, 15% αφορά δάνεια σταθερού επιτοκίου, 12% αφορά δανειακές συμβάσεις για τις οποίες έχουν συναφθεί παράγωγα αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου και 6% αφορά δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).