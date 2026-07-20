Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανακοίνωσε τη θέσπιση προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, το οποίο αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της τράπεζας καθώς και στα τέκνα τους, αποτελώντας μέρος των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ιδρύματος με σκοπό την υποστήριξη των νέων επιστημόνων.

Η υποτροφία, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, στοχεύει στη χρηματοδότηση ενός ή μίας υποψηφίου για την πραγματοποίηση σπουδών σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό, συνεταιριστικό και αναπτυξιακό τομέα.

Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Γεώργιος Μπούκης, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια έμπρακτη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής και εντάσσεται στις προτεραιότητες της τράπεζας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της αριστείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας και στον σύνδεσμο: https://www.bankofkarditsa.com.gr/el/trapeza/nea-anakoinoseis/800-ypotrofia-synetairistikis-trapezas-karditsas-gia-metaptyxiakes-spoudes-akadimaiko-etos-2026-2027