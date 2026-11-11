Σε τροχιά ριζικής ανανέωσης και βαθιάς στρατηγικής εξέλιξης εισέρχεται η Allwyn Hellas, ανταποκρινόμενη στις ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές και στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου της ψυχαγωγίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα του 2030, ο όμιλος θέτει στο επίκεντρο τη συνολική αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών, θεμελιώνοντας ένα προηγμένο omnichannel μοντέλο λειτουργίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος που θα διασφαλίζει απρόσκοπτη διάδραση και θα παγιώνει την ηγετική της παρουσία στο εγχώριο gaming entertainment.

Ευέλικτη δομή για ταχύτερες αποφάσεις

Η υλοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου συνοδεύεται από έναν εκτεταμένο επανασχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας. Η διοίκηση προχωρά στον ανακαθορισμό ρόλων και δομών, στοχεύοντας σε ένα σαφώς πιο λιτό, σύγχρονο και ευέλικτο οργανόγραμμα.

Το νέο αυτό σχήμα επιδιώκει να καλλιεργήσει μια κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα, να απελευθερώσει τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και να επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπροστά στις προκλήσεις του ψηφιακού μέλλοντος.

Το πακέτο κινήτρων για την οικειοθελή αποχώρηση

Παράλληλα με τις λειτουργικές αλλαγές, η Allwyn Hellas θέτει σε εφαρμογή ένα στοχευμένο πρόγραμμα κινήτρων οικειοθελούς αποχώρησης που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων.

Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τα υψηλότερα πρότυπα της εγχώριας αγοράς, προβλέποντας κλιμακωτές αποζημιώσεις βάσει προϋπηρεσίας, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και το ισοδύναμο 48 μηνιαίων μισθών.

Εκτός από την κύρια αποζημίωση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν στο ακέραιο (100%) το ετήσιο μπόνους που αντιστοιχεί στο 2026, καθώς και ένα επιπλέον εφάπαξ ποσό ύψους 8.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις και κοινωνική μέριμνα

Το πλαίσιο των παροχών επεκτείνεται σημαντικά και στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας.

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα διατηρήσουν για διάστημα δύο ετών την πλήρη κάλυψη από το εταιρικό ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικά προσαυξημένες παροχές κοινωνικής ευαισθησίας για το προσωπικό ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και για εργαζομένους με αναπηρία ή με ανήλικα τέκνα που αντιμετωπίζουν αναπηρία.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά άμεσα στις 11 Νοεμβρίου και οι σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 27 Νοεμβρίου.