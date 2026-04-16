Ένα ακόμη έτος ρεκόρ κατέγραψε την περσινή οικονομική χρήση και σε σχέση με το 2024 η ΟΛΘ Α.Ε., εμφανίζοντας ισχυρή αύξηση εσόδων στα 107,4 εκατ. ευρώ (+6,7%), άνοδο EBITDA στα 48,2 εκατ. ευρώ (+13,1%), καθαρά κέρδη 30,8 εκατ. ευρώ (+9,7%) και διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων που έφτασε τα 617 χιλιάδες TEUs (+9,1%).

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ο όμιλος κατάφερε να πετύχει την περσινή οικονομική χρήση ιστορικά υψηλά σε βασικούς δείκτες, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε. Η ανάπτυξη, όπως διευκρινίζεται, στηρίχθηκε κυρίως στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος συνέχισε να αποτελεί τη «μηχανή» των εσόδων, ενισχύοντας τα οικονομικά αποτελέσματα κατά 8 εκατ. ευρώ (+11,3%).

Η συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers) ανήλθε σε 617 χιλιάδες TEUs, αυξημένη κατά 51 χιλιάδες σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας ισχυρή δυναμική. Αντίθετα, η διακίνηση στον συμβατικό τομέα υποχώρησε στους 2,8 εκατ. τόνους, χαμηλότερη κατά 398 χιλιάδες τόνους (-12,5%) σε σύγκριση με το 2024, ακολουθώντας την πτωτική τάση της αγοράς στη Βαλκανική χερσόνησο.

Αύξηση εσόδων και κερδών το 2025 – Προτεινόμενο μέρισμα 2,2 ευρώ ανά μετοχή

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν πέρυσι στα 107,4 εκατ. ευρώ, έναντι 100,7 εκατ. ευρώ το 2024 (+6,7%), αύξηση που οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, τα έσοδα του οποίου ενισχύθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ (+11,3%).

Αντίθετα, ο συμβατικός λιμένας παρουσίασε κάμψη, με τα έσοδά του να μειώνονται κατά 1,3 εκατ. ευρώ (-5,5%).

Θετική ήταν και η συμβολή της εκμετάλλευσης χώρων, με αύξηση κατά 0,2 εκατ. ευρώ (+5%), καθώς και της επιβατικής κίνησης, τα έσοδα της οποίας ενισχύθηκαν κατά 0,3 εκατ. ευρώ (+21,9%), παρά τη μικρή υποχώρηση στις αφίξεις κρουαζιέρας.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, ο όμιλος κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση την περσινή οικονομική χρήση. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 50,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με τα 47,1 εκατ. ευρώ του 2024.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η άνοδος σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να φτάνουν τα 48,2 εκατ. ευρώ από 42,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 13,1%. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 44,9%, επίπεδο αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών.

Η θετική πορεία αποτυπώθηκε και στα καθαρά αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται σε 30,8 εκατ. ευρώ, έναντι 28 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 9,7%.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 3,06 ευρώ, από 2,78 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Με βάση τις προαναφερόμενες επιδόσεις, το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 2,2 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, αυξημένου κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η τελική απόφαση, όπως τονίζεται στη σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, θα ληφθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 12 Μαΐου 2026.

Επενδυτικό αποτύπωμα σχεδόν 90 εκατ. ευρώ

Την τελευταία οκταετία, από το 2018 έως το τέλος του 2025, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 89,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,5 εκατ. ευρώ αφορούν υποχρεωτικές επενδύσεις (κυρίως σε εξοπλισμό), ενώ επιπλέον 67,1 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε αναβαθμίσεις υποδομών, αποθηκών, τεχνολογικών συστημάτων και ψηφιοποίηση.

Μόνο για το 2025, οι επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 12 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος 2026-2030 αναμένεται να σηματοδοτήσει σημαντική επιτάχυνση, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Κομβικό έργο για το μέλλον αποτελεί η επέκταση του Προβλήτα 6, η οποία ξεκίνησε μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ τον Νοέμβριο του 2025.

Το έργο αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και να επιτρέψει την εξυπηρέτηση πλοίων νέας γενιάς έως 24.000 TEUs.

Ως «έτος-σταθμό» για την εταιρεία χαρακτήρισε το 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Ιωάννης Τσάρας, επισημαίνοντας ότι συνδυάστηκε η επίτευξη ιστορικά υψηλών επιδόσεων με την εκκίνηση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου στη σύγχρονη ιστορία του λιμένα της Θεσσαλονίκη, την επέκταση του Προβλήτα 6.

Όπως ανέφερε, η σταθερή άνοδος των μεγεθών τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή μετασχηματισμού του λιμένα σε κυρίαρχο διαμετακομιστικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Τόνισε ακόμη ότι, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ο λιμένας θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του, αποκτώντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα πλοία, ακόμη και υπερμεγέθης κατηγορίας έως 24.000 TEU.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, σε ένα περιβάλλον διεθνών ανακατατάξεων, η επένδυση αυτή ενισχύει τον ρόλο της εταιρείας στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και αναδεικνύει το συγκριτικό της πλεονέκτημα στις συνδυασμένες μεταφορές, σε ευθυγράμμιση με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τους λιμένες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, ενισχύοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ξεκαθάρισε πως η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, με στόχο την εδραίωση του λιμένα της Θεσσαλονίκης ως στρατηγικής πύλης εμπορίου για τη Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.