Στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της χρήσης 2025, κατά την οποία καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) που ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε η διοίκηση του ΟΠΑΠ κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε αναλυτές.

Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται στις εξαιρετικές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, στην υπεραπόδοση του κλάδου iGaming και στη δυναμική ανάπτυξη των VLTs.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτελεί την τελευταία του ΟΠΑΠ ως αυτόνομης εισηγμένης εταιρείας, καθώς προχωρούν τα τελικά βήματα για την επιχειρηματική συνένωσή του με την Allwyn. Η συνένωση θα οδηγήσει στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η συνενωμένη εταιρεία, υπό το brand της Allwyn, θα διατηρήσει την κύρια εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διοίκηση ευχαρίστησε τους αναλυτές, τους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα για τη συνεργασία των προηγούμενων ετών.

Οικονομικά αποτελέσματα 2025

Για τη χρήση 2025:

Τα GGR διαμορφώθηκαν στα 2.407,9 εκατ. ευρώ

Τα EBITDA ανήλθαν σε 824,6 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 483,4 εκατ. ευρώ

Οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους θα ανέλθουν σε 1,30 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου:

προμερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή (ήδη καταβληθέν)

επιπλέον 0,80 ευρώ ανά μετοχή, που σχετίζεται με τη συνένωση με την Allwyn

Βασικές επιχειρησιακές εξελίξεις

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, σημείωσε ότι το ΤΖΟΚΕΡ κατέγραψε εξαιρετική χρονιά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της ανανεωμένης δομής του παιχνιδιού. Το Powerspin σημείωσε νέα υψηλά, ενώ το ΣΚΡΑΤΣ συνέχισε την ανοδική του πορεία χάρη σε προϊοντικές βελτιώσεις και εμπορικές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων, οι οποίες αντιστοιχούν πλέον στο 32% των συνολικών GGR. Οι κλάδοι iLottery και iGaming παρουσίασαν ετήσια αύξηση 24% και 17% αντίστοιχα.

Παράλληλα, τα VLTs κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο δ’ τριμήνου όσο και σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση του στόλου παιγνιομηχανημάτων.

Το rebranding σε Allwyn

Η διοίκηση αναφέρθηκε και στη διαδικασία rebranding σε Allwyn, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του έτους και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, λαμβάνοντας θετική ανταπόκριση από πελάτες και συνεργάτες.

Το Allwyn.gr έχει μετατραπεί σε ιστότοπο που συνδυάζει παικτικό περιεχόμενο και infotainment στοιχεία, ενώ μέρος του δικτύου καταστημάτων έχει ήδη υιοθετήσει τη νέα εταιρική ταυτότητα.

Το πλήρες rebranding αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027, ενώ αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και σε βασικά χορηγικά assets, όπως η Allwyn Arena.

Τέλος, σχολιάζοντας το νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, ο κ. Karas το χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει σημαντικές προβλέψεις για την προστασία των παικτών και της κοινωνίας και ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.