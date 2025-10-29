Τα υψηλότερα κέρδη γ’ τριμήνου της – τουλάχιστον από το 2007 – κατέγραψε η Deutsche Bank κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, κυρίως χάρη στην άνθηση του τραπεζικού συστήματος και στις υψηλές αποδόσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, η Deutsche Bank πέτυχε κέρδη 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αποδίδονται στα σημαντικά αυξημένα έσοδα, στα σταθερά κόστη λειτουργίας και στις χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

Επιπλέον, οι μέτοχοι της τράπεζας έλαβαν κέρδη 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, κατά 7% περισσότερο από ό,τι πριν από έναν χρόνο, υπερβαίνοντας και τις προβλέψεις.

«Με ρεκόρ αποτελεσμάτων στο γ΄τρίμηνο και τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, έχουμε αποδείξει ότι ως παγκόσμια τράπεζα δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank Κρίστιαν Σιούινγκ και εκτίμησε ότι η τράπεζα μπορεί να πετύχει έσοδα περίπου 32 δισεκατομμυρίων για το τρέχον έτος.

