«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες μας, λόγω πρόσφατου προβλήματος στο Google Cloud», γράφει στην ανακοίνωσή της, η Revolut.

Και προσθέτει πως «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα και τα δεδομένα όλων των πελατών μας είναι ασφαλή. Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση του προβλήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, και ζητούμε συγγνώμη από όλους τους πελάτες που επηρεάστηκαν, καθώς και για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε».

Τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεση και την πρόσβαση σε λογαριασμούς

Σοβαρά προβλήματα πρόσβασης αντιμετωπίζουν οι χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής Revolut, καθώς αδυνατούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή.

Κατά την προσπάθεια εισόδου στην εφαρμογή, εμφανίζεται συστηματικά το μήνυμα σφάλματος «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), με την προτροπή για νέα δοκιμή αργότερα. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς οι δικαιούχοι βρίσκονται προσωρινά αποκλεισμένοι από τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους.

Eπίσημη επιβεβαίωση

Τη δυσλειτουργία επιβεβαίωσε η ίδια η εταιρεία μέσω επίσημης ανακοίνωσής της στην πλατφόρμα του Reddit. Η Revolut παραδέχθηκε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια γενικευμένη διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες της, εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι χρήστες συναντούν εμπόδια κατά τη χρήση διαφόρων δυνατοτήτων της εφαρμογής.

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Η τεχνική ομάδα της εταιρείας εργάζεται εντατικά για την επίλυση του ζητήματος και την πλήρη επαναφορά του συστήματος.

Η Revolut ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαρίστησε το κοινό για την υπομονή του, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση της βλάβης, διατηρώντας την αβεβαιότητα για το πότε θα ομαλοποιηθεί η πρόσβαση.