Με σημερινό προεδρικό διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρεί στη ρωσική επικράτεια ο ιαπωνικός καπνοβιομηχανικός όμιλος Japan Tobacco Inc (JTI) τίθενται υπό την προσωρινή διαχείριση της ρωσικής εταιρείας Promyshlennye Aktivy (Industrial Assets).

Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ria Novosti, το 100% των εταιρικών μεριδίων της Petro, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που ανήκει στην JTI Investments Sarl, περνά στον έλεγχο της Promyshlennye Aktivy.

Συνολικά, η ρωσική ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση των συμμετοχών της JTI σε τέσσερις ρωσικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: την JTI Donskoy Tabak, την Petro, την JTI Yelets και την Kres Neva.

Αν και στην απόφαση δεν προσδιορίζεται ο ακριβής λόγος της κίνησης, το Κρεμλίνο έχει συνδέσει στο παρελθόν αντίστοιχες παρεμβάσεις με τη στάση χωρών τις οποίες κατηγοριοποιεί ως «εχθρικές». Παράλληλα, το διάταγμα περιορίζεται στην καταγραφή της επωνυμίας, χωρίς περαιτέρω στοιχεία ταυτοποίησης, καθιστώντας μη εφικτό τον επακριβή προσδιορισμό του ποια από τις καταχωρισμένες ρωσικές οντότητες με την επωνυμία Promyshlennye Aktivy αναλαμβάνει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

Αναταράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το αίτημα για την πρώην Coca-Cola

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν άμεσα ισχυρούς τριγμούς στις αγορές, με τη μετοχή της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται μεγάλη πίεση και να υποχωρεί κοντά στο 12,5%, εξαιτίας της έκθεσής της στη ρωσική αγορά και των αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων.

Βασική πηγή ανησυχίας αποτελεί και δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία Bochkari, παραγωγός μπίρας και αναψυκτικών, με έδρα το Αλτάι, ζητεί από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινής εξωτερικής διαχείρισης, οι ρωσικές δραστηριότητες της πρώην Coca-Cola:

Η πρόταση αφορά τον όμιλο Multon, ο οποίος έως το 2022 εμφιάλωνε στη Ρωσία τα διεθνή προϊόντα της Coca-Cola και παραμένει κορυφαίος παραγωγός μη αλκοολούχων ποτών, διαθέτοντας σήματα όπως τα Dobry και Rich.

Η συνολική επιχειρηματική αξία της συγκεκριμένης δραστηριότητας εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίζει τα 245 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Η διαδρομή της JTI και τα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών

Όπως καταγράφει το πρακτορείο Interfax, η JTI δραστηριοποιείται στη Ρωσία από το 1999, όταν η μητρική Japan Tobacco Inc. απέκτησε το διεθνές σκέλος της R.J. Reynolds. Το 2007 κατέκτησε την πρώτη θέση στη ρωσική καπνοβιομηχανία, εδραιώνοντας περαιτέρω την παρουσία της το 2018, μέσω της εξαγοράς της Donskoy Tabak. Οι τέσσερις οντότητες που εμπίπτουν στο διάταγμα καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής, με τις μονάδες της Petro στην Αγία Πετρούπολη και της JTI Donskoy Tabak στο Ροστόφ επί του Ντον να παράγουν τελικά καπνικά προϊόντα, ενώ η JTI Yelets (περιφέρεια Λίπετσκ) και η Kres Neva (περιφέρεια Λένινγκραντ) επικεντρώνονται στην επεξεργασία πρώτων υλών.

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2023, η εικόνα των τεσσάρων εταιρειών διαμορφώθηκε ως εξής:

Petro: Έσοδα 73 δισ. ρούβλια και καθαρά κέρδη 13,2 δισ. ρούβλια (αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία σε τζίρο και κερδοφορία).

JTI Donskoy Tabak: Έσοδα 10,3 δισ. ρούβλια και καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ρούβλια.

Kres Neva: Έσοδα 8,5 δισ. ρούβλια και κέρδη 1,28 δισ. ρούβλια.

JTI Yelets: Έσοδα 1,25 δισ. ρούβλια και καθαρά κέρδη 139,9 εκατ. ρούβλια.

Η στάση των άλλων καπνοβιομηχανιών και το μπαράζ κρατικών παρεμβάσεων

Η υπαγωγή της JTI συνιστά την πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο μηχανισμός της προσωρινής διαχείρισης στον καπνικό κλάδο στη Ρωσία. Άλλοι μεγάλοι παίκτες είχαν επιλέξει διαφορετικές στρατηγικές εξόδου: το 2022 η βρετανική Imperial Brands (όμιλος Imperial Tobacco) πούλησε τις τοπικές επιχειρήσεις της σε Ρώσους επενδυτές, το 2023 η British American Tobacco μεταβίβασε τα περιουσιακά της στοιχεία στην τοπική διοικητική ομάδα, ενώ η Philip Morris International, αν και είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι εξέταζε αναδιάρθρωση ή μεταβίβαση, δεν έχει ανακοινώσει νεότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται από το Reuters ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η Μόσχα έθεσε υπό προσωρινή διαχείριση τα στοιχεία της ελβετικής Nestlé, της γερμανικής Metro και της γαλλικής Auchan, ενώ τον Οκτώβριο ανέλαβε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών εταιρειών, επικαλούμενη την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία και ενέργειες που χαρακτήρισε παράνομες απαλλοτριώσεις ρωσικών πόρων.

Επιπλέον τριβές στις σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας

Το μέτρο σε βάρος της Japan Tobacco εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντασης ανάμεσα στη Μόσχα και το Τόκιο. Τον Οκτώβριο, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει για αυστηρή απάντηση, χαρακτηρίζοντας «εχθρική ενέργεια» την πώληση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Ουκρανία από ιαπωνική επιχείρηση.

Την ίδια περίοδο, οι ρωσικές διωκτικές Αρχές γνωστοποίησαν τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη νήσο Σαχαλίνη της ρωσικής Άπω Ανατολής, με την κατηγορία της κατασκοπείας, εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω τους διπλωματικούς διαύλους των δύο χωρών.