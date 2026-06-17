Οι μεγάλες διακρίσεις δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ή συγκυριών. Πίσω από κάθε σημαντική επίδοση βρίσκονται άνθρωποι που επενδύουν καθημερινά στη γνώση, την επιμονή, τον επαγγελματισμό και, κυρίως, στις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουν με τους πελάτες τους. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία αναγνώρισαν τα Sales Awards 2025 στην Interamerican, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουνίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, τιμώντας τους συνεργάτες των Δικτύων Πωλήσεων που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις και τη συμβολή τους στην αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού.

Με κεντρικό μήνυμα «Create the Legacy», η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε τα στενά όρια μιας τελετής βράβευσης. Έγινε το επίκεντρο για την αναγνώριση των ανθρώπων που καθημερινά επιλέγουν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες και την κοινωνία. Για τον Όμιλο Interamerican, τα Sales Awards αποτελούν έναν θεσμό που αναδεικνύει όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως τις αξίες που βρίσκονται πίσω από αυτά: συνέπεια, ακεραιότητα, επαγγελματισμό και προσήλωση στον άνθρωπο.

Σε μια εποχή όπου οι ανάγκες των πολιτών γίνονται ολοένα πιο σύνθετες και οι απαιτήσεις για εξατομικευμένες λύσεις αυξάνονται, ο ρόλος των ανθρώπων της πρώτης γραμμής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι εκείνοι που μετατρέπουν τις υπηρεσίες σε εμπειρίες, τις υποσχέσεις σε πράξεις και την ασφάλιση σε πραγματική υποστήριξη στις σημαντικές στιγμές της ζωής όλων μας.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Γιάννης Καντώρος, αναφέρθηκε στη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και στη στρατηγική συμβολή των Δικτύων Πωλήσεων στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Όπως τόνισε, η Interamerican έχει καταφέρει μέσα στην τελευταία δεκαετία να διπλασιάσει το μέγεθός της, ενώ συνεχίζει να θέτει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια, επεκτείνοντας σταθερά το αποτύπωμά της στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «πριν από δέκα χρόνια περίπου όταν ανέλαβα το τιμόνι ο τζίρος μας ήταν περίπου 300 εκατ. ευρώ. Σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 600 εκατ. ευρώ και το 2030 φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ, τριπλασιάζοντας δηλαδή το μέγεθος αυτής της πολύ μεγάλης εταιρείας. Το 2016 ήμασταν παντού στην Ελλάδα, το 2017 πήγαμε στην Κύπρο, πλέον δραστηριοποιούμαστε και στη Ρουμανία και το 2030 θα είμαστε –κυρίως μέσα από τη δική σας δουλειά– σε περισσότερες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες. Στον πυρήνα της στρατηγικής του οργανισμού βρίσκεται η αποστολή να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα, διατηρώντας τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι των πωλήσεων αποτελούν τον πιο καθοριστικό κρίκο στη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει η εταιρεία με την κοινωνία.

Aπό την πλευρά της η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican, εξήρε τη συμβολή των συνεργατών των Δικτύων Πωλήσεων στην επιτυχία του οργανισμού. Όπως ανέφερε, η πραγματική διαφορά δημιουργείται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της Interamerican εξυπηρετούν τους πελάτες, συνεργάζονται μεταξύ τους και προσφέρουν αξία σε κάθε επαφή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φετινή συμμετοχή τόσο της Interamerican όσο και της Anytime στην ίδια διοργάνωση, γεγονός που αποτυπώνει τη στρατηγική κατεύθυνση για ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο brands. Η συνύπαρξη της εμπειρίας, της αξιοπιστίας και των ανθρώπινων σχέσεων που χαρακτηρίζουν την Interamerican με την ψηφιακή καινοτομία και την ευελιξία της Anytime δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενη στο μήνυμα «Create the Legacy», η Linda Nieuwenhuizen υπογράμμισε ότι «ακούγεται ίσως μεγάλο, αλλά στην ουσία είναι απλό: σημαίνει να παίρνουμε σήμερα αποφάσεις που χτίζουν κάτι ουσιαστικό για το αύριο». «Όταν εξυπηρετείς περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων πάνω από 600.000 μέσω της Anytime στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία, με ποσοστό διατήρησης άνω του 80%, ο αντίκτυπός σου είναι ξεκάθαρος», υπογράμμισε η ίδια. «Όμως οι αριθμοί λένε μόνο ένα μέρος της ιστορίας». «Πίσω από κάθε αποτέλεσμα βρίσκεται η δική σας δουλειά, η προσπάθειά σας, η συνέπειά σας».

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Οικονόμου, Sales Leader του Ομίλου Interamerican, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο των Δικτύων Πωλήσεων στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας. Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη βραδιά δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία εορτασμού των επιχειρηματικών επιτευγμάτων, αλλά κυρίως μια στιγμή αναγνώρισης των ανθρώπων που καθημερινά βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί απλώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Πρόκειται για μια υπόσχεση στήριξης, ασφάλειας και αξιοπιστίας, η οποία αποκτά πραγματικό νόημα μέσα από τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια των ανθρώπων που την εκπροσωπούν. Αυτή η προσέγγιση, όπως ανέφερε, είναι που δημιουργεί πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των πελατών και διαμορφώνει το προσωπικό και επαγγελματικό «legacy» κάθε συνεργάτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ξεχωριστή θέση είχαν και οι τιμητικές βραβεύσεις που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού. Το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς», που έχει θεσμοθετηθεί προς τιμήν του ιδρυτή της Interamerican, απονεμήθηκε στον Ηλία Αποστολόπουλο, για την κορυφαία επίδοση στη νέα παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας, επιβραβεύοντας μια πορεία που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, υψηλές επιδόσεις και αφοσίωση στις ανάγκες των πελατών.

Αντίστοιχα, το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς» απονεμήθηκε στον Νικόλαο Δανελλάκη, ως αναγνώριση του ήθους, της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού που επιδεικνύει διαχρονικά στο ασφαλιστικό επάγγελμα.

Δείτε video από την εκδήλωση:

Τα Sales Awards 2025 επιβεβαίωσαν ότι, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις συνεχείς αλλαγές της αγοράς, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει η σημαντικότερη κινητήριος δύναμη της επιτυχίας. Οι άνθρωποι που ξεχώρισαν φέτος δεν βραβεύτηκαν μόνο για τους αριθμούς και τις επιδόσεις τους, αλλά για την ικανότητά τους να δημιουργούν ουσιαστικές σχέσεις, να προσφέρουν πραγματική αξία και να συμβάλλουν καθημερινά στη διαμόρφωση ενός οργανισμού που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Με αυτό το πνεύμα, ο Όμιλος Interamerican συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους του, αναγνωρίζοντας ότι κάθε επιτυχία, κάθε στόχος και κάθε επόμενο βήμα ανάπτυξης ξεκινούν από εκείνους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πελάτη. Γιατί, τελικά, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη δεν είναι οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι που τους κάνουν πραγματικότητα.