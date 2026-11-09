Την επιχειρηματική στρατηγική της Alpha Bank για την περίοδο 2026-2030 αναλύει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings, εστιάζοντας στις προοπτικές ανόδου της αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της (RoTE) στο 16% έως το 2030.

Σύμφωνα με την έκθεση, το νέο πλάνο εδράζεται στην επιτάχυνση του όγκου εργασιών, στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης του ενεργητικού και στη σταθερή αύξηση των εσόδων από τραπεζικές προμήθειες.

Η στρατηγική σύμπραξη με την UniCredit, οι εκτεταμένες επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους βασικούς μοχλούς υλοποίησης, με στόχο τη θωράκιση των εσόδων ανεξάρτητα από τη διακύμανση του επιτοκιακού κύκλου.

Κεφαλαιακή ποιότητα και η θεαματική συρρίκνωση του αναβαλλόμενου φόρου

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης του οίκου τίθεται η κεφαλαιακή δομή του πιστωτικού ιδρύματος.

Η υποχώρηση του δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 στη ζώνη του 13% λειτουργεί ως ανασχετικός παράγοντας για άμεσες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της τράπεζας, παρά την παράλληλη άνοδο της καθαρής κερδοφορίας και την εξυγίανση του ισολογισμού.

Ωστόσο, ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτιμάται η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των κεφαλαίων.

Το μερίδιο των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) στον δείκτη CET1 αναμένεται να υποχωρήσει εντυπωσιακά στο 5% έως το 2030, από επίπεδα κοντά στο 40%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Συνετή πιστωτική επέκταση και πρωτιά στην αύξηση κερδών ανά μετοχή

Όπως παρατηρεί ο Scope, η βασική κατεύθυνση της Alpha Bank ευθυγραμμίζεται με τις γενικότερες τάσεις του εγχώριου κλάδου, δίνοντας έμφαση σε εργασίες χαμηλής κεφαλαιακής απαίτησης, όπως η διαχείριση περιουσίας, οι ασφάλειες και οι καθημερινές συναλλαγές.

Σε ό,τι αφορά τον ρυθμό νέων χρηματοδοτήσεων, η Alpha επιλέγει μια πιο συντηρητική γραμμή, στοχεύοντας σε ετήσια πιστωτική επέκταση περίπου 6%, έναντι 7,5% της Eurobank, υψηλού μονοψήφιου ποσοστού της Εθνικής Τράπεζας και 8,5% της Τράπεζας Πειραιώς, κίνηση που υποδηλώνει αυξημένη επιφυλακτικότητα σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Παράλληλα, ο όμιλος εκτιμάται ότι θα κλείσει την ψαλίδα στην αποδοτικότητα σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, βελτιώνοντας το κανονικοποιημένο RoTE από περίπου 12% το 2026 σε 14,5% το 2028 και 16% το 2030.

Αν και οι απόλυτοι αυτοί στόχοι υπολείπονται των προσδοκιών άλλων τραπεζών (περίπου 17% για ΕΤΕ και Eurobank το 2028 και 18% για την Πειραιώς το 2030), η Alpha Bank διεκδικεί την υψηλότερη προβλεπόμενη αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) στον κλάδο, με ρυθμό 12% ετησίως.

Την ίδια στιγμή, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να διευρύνονται κατά 6% ετησίως, τα έσοδα από προμήθειες κατά 9%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα προγραμματίζεται να υποχωρήσει από το 38% στο 34% έως το τέλος της δεκαετίας, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να παραμένει ελεγχόμενο στις 45-50 μονάδες βάσης.

Εφικτός ο στόχος για μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 2%

Στο μέτωπο της διαχείρισης κινδύνου, ο οίκος κρίνει ρεαλιστική τη στόχευση για περαιτέρω αποκλιμάκωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 2% το 2030, από 3,8% τον Νοέμβριο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή μακροοικονομική επιδείνωση.

Παρότι το σχέδιο υπόκειται σε εξωγενείς κινδύνους, όπως η ταυτόχρονη διατήρηση της πιστωτικής ποιότητας εν μέσω νέων χορηγήσεων ή μια επιβράδυνση της εγχώριας οικονομίας πέραν του προβλεπόμενου ρυθμού 1,6%, ο Scope υπογραμμίζει τη συνέπεια της διοίκησης.

Το επιτυχημένο ιστορικό υλοποίησης των δύο προηγούμενων επιχειρησιακών πλάνων, τα οποία εξυγίαναν τον ισολογισμό και αποκατέστησαν την κερδοφορία και τις μερισματικές διανομές, προσφέρει επαρκή εχέγγυα για την επίτευξη των νέων μακροπρόθεσμων στόχων.