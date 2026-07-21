Σε ένα καθοριστικό ορόσημο για την εξέλιξη της επένδυσής της στις Σκουριές Χαλκιδικής προχώρησε η Eldorado Gold, ανακοινώνοντας την επιτυχή τροφοδοσία της πρώτης ποσότητας μεταλλεύματος στο κύκλωμα θραύσης του μεταλλείου χαλκού και χρυσού.

Η εταιρεία διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους της, προσδοκώντας την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, ενώ η έναρξη της εμπορικής παραγωγής τοποθετείται για το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει την ολοκλήρωση της τελικής ηλεκτροδότησης του εργοταξίου, τη διεξαγωγή των συνολικών δοκιμών λειτουργίας, καθώς και τη σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ηλεκτροδότηση και αποθέματα μεταλλεύματος

Όσον αφορά τις υποδομές ενέργειας, την προηγούμενη εβδομάδα τοποθετήθηκε ο τελευταίος πυλώνας της γραμμής μεταφοράς, με την πλήρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων να αναμένεται αμέσως μετά την τελική επιθεώρηση από τον ΑΔΜΗΕ.

Παράλληλα, για να μην χαθεί η δυναμική, η Eldorado τοποθέτησε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη παρέχοντας την απαραίτητη προσωρινή ισχύ.

Την ίδια στιγμή, οι εξορύξεις συνεχίζονται ομαλά, έχοντας δημιουργήσει απόθεμα μεταλλεύματος περίπου 3,2 εκατομμυρίων τόνων.

Σε συνδυασμό με το μετάλλευμα από την υπόγεια εκμετάλλευση, τα συνολικά αποθέματα φτάνουν πλέον τα 3,7 εκατομμύρια τόνους.

Η ποσότητα αυτή εκτιμάται ότι θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της μονάδας επεξεργασίας για το υπόλοιπο του 2026, περιορίζοντας αισθητά τον επιχειρησιακό κίνδυνο κατά τη φάση εκκίνησης και το πρώτο έτος παραγωγής.

Τι αναφέρει η διοίκηση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, υπογράμμισε τη σημασία της εξέλιξης αυτής:

«Η πρώτη θραύση μεταλλεύματος αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο των Σκουριών και αντικατοπτρίζει τη σταθερή και ασφαλή πρόοδο που επιτυγχάνει η ομάδα μας, καθώς το έργο εισέρχεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής και της σταδιακής θέσης σε λειτουργία. Παρότι η τελική ηλεκτροδότηση του εργοταξίου εξακολουθεί να εξαρτάται από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και την τελική έγκριση από τον αρμόδιο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να διατηρήσουμε τη δυναμική του έργου.

Η πλήρης ολοκληρωμένη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του εργοταξίου και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφαλή και συστηματική ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, με στόχο την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος κατά το τρίτο τρίμηνο».