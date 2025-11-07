Ένα ακόμη απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα.

ΤTην έναρξη της πρώτης πτήσης του νέου δρομολογίου Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ θα γιορτάσει η εταιρεία SKY Express σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με την Fraport Greece στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «η νέα σύνδεση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας και της διασύνδεσης της Θεσσαλονίκης με σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς».

Μ.Π.

Πηγή: SKY Express