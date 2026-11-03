Μια κρίσιμη ανάσα συγκοινωνιακής ασφάλειας δίνει η Attica Group στη Χίο και τη Λέσβο, ανακοινώνοντας την παράταση του ενισχυμένου ακτοπλοϊκού προγράμματος του Οκτωβρίου για έναν ακόμη μήνα.

Η παρέμβαση της εταιρείας έρχεται ως άμεση απάντηση στο επερχόμενο σοκ της τετράμηνης αναστολής λειτουργίας του αεροδρομίου «Όμηρος» από τις 15 Νοεμβρίου λόγω εργασιών στον διάδρομο, αποτρέποντας προσωρινά τη βίαιη απομόνωση του Βορείου Αιγαίου και προσφέροντας στην Πολιτεία το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να βρει βιώσιμες διεξόδους.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ξεκαθαρίζει πως η αρχική χειμερινή αναπροσαρμογή των γραμμών είχε κατατεθεί από τον περασμένο Ιανουάριο με στόχο τον εξορθολογισμό του δικτύου, πολύ πριν προκύψει το ζήτημα της διακοπής των πτήσεων.

Η απόφαση να διατηρηθεί η αυξημένη συχνότητα δρομολογίων ελήφθη υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για τον κλάδο, καθώς οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις πιέζονται ασφυκτικά από το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και τον υπερδιπλασιασμό στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική ευθύνη απέναντι στους νησιώτες, όταν οι αεροπορικές γέφυρες κόβονται.

Την ίδια ώρα, η αγωνία της τοπικής κοινωνίας για τον επαπειλούμενο αποκλεισμό μεταφέρεται στην καρδιά της κυβέρνησης. Αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι των φορέων της Χίου περνούν το κατώφλι του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη σε μια κρίσιμη συνάντηση, όπου θα τεθούν επιτακτικά τόσο το χρονοδιάγραμμα των έργων στο αεροδρόμιο, όσο και οι εγγυήσεις για την απρόσκοπτη μετακίνηση κατοίκων, επισκεπτών και ευπαθών ομάδων κατά το κρίσιμο επόμενο τετράμηνο.