Την ηγετική της θέση στην αγορά της Ρουμανίας ισχυροποιεί η ΤΕΡΝΑ, προχωρώντας στην υπογραφή της σύμβασης για το σιδηροδρομικό έργο Filiași – Igiroasa (Lot 2).

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Βουκουρέστι, ανάμεσα στην Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) και την κοινοπραξία TrackWorks.

Στο εταιρικό αυτό σχήμα, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται με ποσοστό 74%, ενώ συμμετέχει και η Alstom Romania, με τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος να διαμορφώνεται στα 380 εκατομμύρια ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου και ο συνολικός άξονας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Lot 2 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη μιας διαδρομής μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων. Πρόκειται για κομβικό κομμάτι της ευρύτερης αναβάθμισης της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης επιτυχίας της κοινοπραξίας στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, όταν υπεγράφη η σύμβαση για το πρώτο τμήμα (Lot 1) από Craiova έως Filiași, ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ, με την ΤΕΡΝΑ να κατέχει εκεί ποσοστό 69%.

Με την προσθήκη και του δεύτερου τμήματος, η ελληνική εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό και την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα Craiova – Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων.

Υψηλότερες ταχύτητες και εκσυγχρονισμός δικτύου

Το έργο έχει κατασκευαστικό ορίζοντα τεσσάρων ετών και κύριος στόχος του είναι ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός της γραμμής.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η ταχύτητα κυκλοφορίας θα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα για τις επιβατικές αμαξοστοιχίες και τα 120 χλμ./ώρα για τις εμπορευματικές, ενώ οι νέες υποδομές θα επιτρέπουν πλέον τη διέλευση μεγάλων συρμών μήκους έως και 740 μέτρων.