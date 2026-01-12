Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Star Alliance επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στον παγκόσμιο αεροπορικό χάρτη, κατακτώντας τον τίτλο της Κορυφαίας Αεροπορικής Συμμαχίας στον Κόσμο στα World Travel Awards 2025. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να ενισχύσει τη φήμη της Συμμαχίας ως σημείο αναφοράς για την απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία και τη διεθνή συνδεσιμότητα.

Η Star Alliance αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά Κορυφαία Αεροπορική Συμμαχία στον Κόσμο στα World Travel Awards 2025, επιτυγχάνοντας τη διάκριση για έκτη διαδοχική χρονιά. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της Τελετής του Μεγάλου Τελικού των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν.

Η βράβευση αντικατοπτρίζει τη διαχρονική στρατηγική της Συμμαχίας να προσφέρει μια ενιαία ταξιδιωτική εμπειρία, καλύπτοντας όλα τα στάδια του ταξιδιού, από την κράτηση και τη διαχείριση στο αεροδρόμιο, έως τις ανταποκρίσεις και τα προγράμματα πιστότητας.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance, Theo Panagiotoulias, τόνισε ότι η αναγνώριση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη τόσο των επιβατών όσο και των συνεργατών του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, με τα Lounges της Συμμαχίας, να αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.

Νωρίτερα μέσα στο 2025, το Lounge της Star Alliance στο Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, απέσπασε επίσης τον τίτλο του Κορυφαίου Airport Lounge της Βόρειας Αμερικής για έκτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Τα World Travel Awards, που συμπληρώνουν φέτος 32 χρόνια, θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς διεθνούς αναγνώρισης στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, με τα βραβεία να απονέμονται έπειτα από παγκόσμια ψηφοφορία επαγγελματιών του κλάδου και καταναλωτών.

Παράλληλα με τη διάκριση της Συμμαχίας, αρκετές αεροπορικές εταιρείες-μέλη της Star Alliance τιμήθηκαν με επιμέρους βραβεία, σε κατηγορίες όπως «Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία προς την Ασία» και «Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία προς την Ευρώπη», αναδεικνύοντας τη συλλογική δυναμική του δικτύου.