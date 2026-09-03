Ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες των φοιτητών, παρουσίασε η Enerwave.

Με το πρόγραμμα My Wave Student+, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν χαμηλή σταθερή τιμή για διάστημα 12 μηνών, εξασφαλίζοντας ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, με κάθε νέα σύνδεση προσφέρονται επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από κορυφαίους συνεργάτες της εταιρείας, τα οποία καλύπτουν βασικές καθημερινές ανάγκες της φοιτητικής ζωής.

Συγκεκριμένα, το πακέτο των δώρων περιλαμβάνει δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ αξίας 50 ευρώ, κέρδος 25 ευρώ σε πόντους Go For More με τη χρήση καρτών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και 25 ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος σε πόντους ΑΒ Plus.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει εντελώς δωρεάν την υπηρεσία home repair της Enerwave, η οποία προσφέρει άμεση τεχνική βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, για την αντιμετώπιση κάθε επείγουσας βλάβης στο φοιτητικό σπίτι.

Τέλος, όλοι οι φοιτητές που θα επιλέξουν το My Wave Student+ συμμετέχουν αυτόματα σε διαγωνισμό με έπαθλο ένα iPhone 17 Pro Max, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.enerwave.gr/el/gia-to-spiti/revma/my-wave-student-_136093/.