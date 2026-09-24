Την απόφασή της να αποκτήσει φυσική παρουσία στην Ελλάδα γνωστοποίησε η διεθνής επενδυτική εταιρεία Millennium, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν τα ανώτατα στελέχη της με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε σχετική ανακοίνωση που απηύθυνε μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο επενδυτικός όμιλος σημείωσε ότι στην επίσημη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ajay Nagpal, ο Διευθύνων Σύμβουλος για την περιοχή EMEA Martin Pabari, καθώς και ο Ανώτερος Υπεύθυνος Επενδύσεων Αγαμέμνων Κωνσταντόπουλος.

Αντικείμενο των συνομιλιών αποτέλεσε η εδραίωση της παρουσίας του ομίλου στην Αθήνα και η ουσιαστική ενίσχυση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη χώρα.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογράμμισε ότι η επιλογή της ελληνικής πρωτεύουσας εξυπηρετεί απόλυτα τη στρατηγική της να καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό από ολόκληρο τον κόσμο, διασυνδέοντας τα ταλέντα αυτά με τους πόρους, τη δυναμική και την παγκόσμια εμβέλεια της πλατφόρμας της.