Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων αναδεικνύεται και φέτος σε περίοδο αυξημένης κίνησης για τις αεροπορικές εταιρείες, με την Aegean να καταγράφει υψηλές πληρότητες τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο εσωτερικό.

Η εταιρεία παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση για προορισμούς του εξωτερικού και σημαντική ενίσχυση της κίνησης στο εσωτερικό, «αντανακλώντας» τις αλλαγές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις και τις τάσεις της αγοράς.

Παρακάτω παρατίθεται μία αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν την κίνηση και τις προτιμήσεις των επιβατών, με έμφαση στις πληρότητες και τους δημοφιλείς προορισμούς της Aegean για την περίοδο των εορτών.

Πληρότητες Aegean στο δίκτυο εξωτερικού

Το δίκτυο εξωτερικού της Aegean για την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων συνεχίζει να κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τις πληρότητες να ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80% για τις κύριες πτήσεις από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

• Αθήνα – Δίκτυο Εξωτερικού: Οι πληρότητες για τις πτήσεις της Aegean από την Αθήνα κατά την εορταστική περίοδο ξεπερνούν το 80% κατά μέσο όρο, με ορισμένες ημέρες να καταγράφουν ακόμα πιο εντυπωσιακά ποσοστά, όπως η 28η Δεκεμβρίου, όπου οι πληρότητες αγγίζουν το 85%.

• Θεσσαλονίκη – Δίκτυο Εξωτερικού: Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και για τη Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 80% κατά μέσο όρο και την ημέρα της 23ης Δεκεμβρίου, όπου η κίνηση από και προς το εξωτερικό φτάνει σχεδόν το 90%.

Ημερομηνίες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση (Εξωτερικό):

• 28/12 και 30/12 (Αθήνα): Πληρότητες που ξεπερνούν το 85%.

• 23/12 (Θεσσαλονίκη): Πληρότητες που αγγίζουν το 90%.

• 28/12 και 30/12 (Θεσσαλονίκη): Πληρότητες που φτάνουν το 88%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιβάτες επιλέγουν κυρίως προορισμούς στη Βόρεια Ευρώπη και τη Σκανδιναβία, με πιο δημοφιλείς τις πόλεις:

1. Ελσίνκι

2. Κοπεγχάγη

3. Εδιμβούργο

4. Όσλο

5. Στοκχόλμη

Επίσης, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για πόλεις της Γερμανίας και της Ισπανίας, όπως το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο, το Αμβούργο, η Φρανκφούρτη και η Βαρκελώνη.

Πληρότητες Aegean στο δίκτυο εσωτερικού

Η ζήτηση για το δίκτυο εσωτερικού της Aegean είναι επίσης αυξημένη, με τις πληρότητες να κινούνται κατά μέσο όρο γύρω από το 70% για τα δρομολόγια από Αθήνα και το 80% από Θεσσαλονίκη. Ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για προορισμούς με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως η Κως και η Χίος.

Ημερομηνίες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση (Εσωτερικό):

• 19/12 και 23/12 (Αθήνα): Πληρότητες που αγγίζουν το 90% και το 85%, αντίστοιχα.

• 19/12, 21-22/12, 26/12 (Θεσσαλονίκη): Πληρότητες από 85% έως 90%.

• 28/12 (Αθήνα): Πληρότητες που φτάνουν το 85%.

• 28/12 (Θεσσαλονίκη): Πληρότητες που ξεπερνούν το 90%.

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από την Αθήνα είναι:

1. Σητεία

2. Ρόδος

3. Ιωάννινα

4. Αλεξανδρούπολη

5. Κως

Από τη Θεσσαλονίκη, οι κορυφαίοι προορισμοί είναι:

1. Κως

2. Χίος

3. Καλαμάτα

4. Ρόδος

5. Ηράκλειο

Εναλλακτικοί προορισμοί και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής

Αξιοσημείωτο είναι το αυξημένο ενδιαφέρον για εναλλακτικούς, λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με την Aegean να καταγράφει έντονη ζήτηση για περιοχές εκτός των παραδοσιακά δημοφιλών ταξιδιωτικών προορισμών.

Ενδεικτικά, οι πιο δημοφιλείς λιγότερο συνηθισμένοι προορισμοί από το δίκτυο εξωτερικού είναι:

• Τύνιδα

• Κάιρο

• Άμπου Ντάμπι

• Ντουμπάι

• Ζάγκρεμπ

• Μαρόκο

Για τους ταξιδιώτες που προτιμούν τις τελευταίες στιγμές κρατήσεις, η AEGEAN προσφέρει ευκαιρίες σε προορισμούς όπως:

Από Αθήνα:

• Φλωρεντία

• Νάπολη

• Κωνσταντινούπολη

• Σμύρνη

• Ρώμη

• Βενετία

• Νίκαια

Από Θεσσαλονίκη:

• Κωνσταντινούπολη

• Μιλάνο

• Πράγα

Συνολική Αξιολόγηση και Προοπτικές για την Χριστουγεννιάτικη Περίοδο:

Η φετινή περίοδος των Χριστουγέννων φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για την AEGEAN, με την εταιρεία να καταγράφει σταθερή αύξηση στη ζήτηση σε όλους τους τομείς της.

Η αυξημένη ζήτηση για διεθνείς προορισμούς, σε συνδυασμό με την έντονη κίνηση στο εσωτερικό, δείχνει ότι οι επιβάτες αναζητούν όχι μόνο τις κλασικές χριστουγεννιάτικες αποδράσεις, αλλά και νέες εμπειρίες σε λιγότερο δημοφιλή μέρη. Η τάση για έγκαιρη κράτηση, παραμένει ισχυρή για τα πιο γνωστά εορταστικά σημεία, ενώ η αγορά της τελευταίας στιγμής παραμένει ενεργή για προορισμούς με λιγότερη ζήτηση.

Με την Aegean να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ταξιδιωτών, η φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδος αποτελεί μια εντυπωσιακή επιτυχία για την εταιρεία, προσφέροντας στους επιβάτες ένα ευρύ φάσμα επιλογών και προορισμών για τις εορτές.