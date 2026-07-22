Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει μια αναθεώρηση των κανόνων ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να αποτρέψει τους ξένους επενδυτές από το να αποκτήσουν τον ουσιαστικό έλεγχο των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, αποσκοπεί στην προστασία της «στρατηγικής αυτονομίας» του μπλοκ και στη διασφάλιση ότι ο έλεγχος των περιφερειακών αερογραμμών θα παραμείνει σε ευρωπαϊκά χέρια, εξέλιξη που απειλεί να περιπλέξει σημαντικά τις προσφορές αμερικανικών κεφαλαίων για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet.

Η πρωτοβουλία της Κομισιόν έρχεται εν μέσω ενός έντονου ανταγωνισμού μεταξύ δύο αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών για την εξαγορά της easyJet.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η διοίκηση της easyJet υποστήριξε την προσφορά ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων λιρών (7,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων) από την Apollo Global Management, η οποία υπερέβη την προγενέστερη πρόταση των 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών της Castlelake.

Ωστόσο, ουδεμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές διευκρίνισε πώς σχεδιάζει να συμμορφωθεί με την απαίτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τουλάχιστον 51% τοπική ιδιοκτησία, που αποτελεί το βασικότερο ρυθμιστικό αγκάθι για κάθε εξαγορά ευρωπαϊκού αερομεταφορέα από επενδυτές εκτός ΕΕ.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, οι μετοχές της easyJet σημείωσαν πτώση κατά 8%

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η αναθεώρηση, η οποία τοποθετείται χρονικά για το φθινόπωρο, θα επιδιώξει να διευκρινίσει τις επιτρεπόμενες εταιρικές δομές αναφορικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας και ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραχωρηθεί πλήρης έλεγχος σε ξένα κεφάλαια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ούτε η Apollo ούτε η Castlelake ούτε η easyJet έχουν πραγματοποιήσει επαφές με τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για τις λεπτομέρειες των προτάσεών τους, υπογραμμίζοντας την ανησυχία ότι η αγορά θεωρεί εσφαλμένα πως οι κανόνες δεν εφαρμόζονται πλέον με αυστηρότητα.

Εάν η συμφωνία τελικά προχωρήσει, θα δημιουργήσει ένα σημαντικό προηγούμενο για τις ευρωπαϊκές αερογραμμές, ανοίγοντας τον δρόμο για εξαγορές από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) σε έναν αυστηρά ρυθμιζόμενο τομέα όπου οι ενοποιήσεις πραγματοποιούνται παραδοσιακά μεταξύ αεροπορικών εταιρειών.

Τόσο η easyJet όσο και η Apollo αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις, ενώ η Castlelake δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.