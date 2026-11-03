Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατεί το μέλλον της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan και εκατοντάδων εργαζομένων της, με τις εξελίξεις να επιταχύνονται δραματικά, μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας μεταξύ της ηγεσίας, της εργοδοσίας και των εκπροσώπων των Σωματείων.

Υπό το βάρος του κινδύνου μαζικής ανεργίας, η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύτηκε να καταβάλει άμεσα το σύνολο των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου, καθώς και τις νόμιμες αποδοχές υπερημερίας για τον Νοέμβριο, διαβεβαιώνοντας ότι η κάλυψη αφορά οριζόντια τόσο το προσωπικό της μητρικής εταιρείας, όσο και τους εργαζόμενους στα καταστήματα franchise.

Όπως ξεκαθάρισε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, η εργοδοτική πλευρά έδωσε υπόσχεση για διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας και ομαλή επιστροφή των απασχολούμενων στα πόστα τους, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα καταφέρει να επαναλειτουργήσει.

Οικονομική ασφυξία από την δέσμευση των λογαριασμών

Στον αντίποδα, το μεγάλο αγκάθι παραμένει η οικονομική ασφυξία της αλυσίδας: οι εκπρόσωποι της Pizza Fan ζήτησαν πιεστικά τη μερική αποδέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών μετά τον καταλογισμό των οφειλών προς το Δημόσιο, υποστηρίζοντας πως τα δεσμευμένα κεφάλαια καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε επανεκκίνηση.

Από τη δική τους πλευρά, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έθεσαν ως αδιαπραγμάτευτο όρο, την πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, απαιτώντας να μπει οριστικό τέλος στις πρακτικές της υποδηλωμένης εργασίας.

Η αγωνία πλέον κορυφώνεται για τις επόμενες δέκα ημέρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται απολύτως καθοριστικές για την τύχη της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, προειδοποίησε ότι η Ομοσπονδία κρατά στα χέρια της έτοιμη νομοθετική ρύθμιση για άμεση κατάθεση, ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι εάν η επαναλειτουργία καταστεί ανέφικτη.

Απευθύνοντας αυστηρή σύσταση προς όλο το προσωπικό, ο κ. Χότζογλου κάλεσε τους εργαζόμενους να μην υποκύψουν σε πιέσεις και να μην υπογράψουν κανένα έγγραφο παραίτησης ή τροποποίησης συμβάσεων, υπενθυμίζοντας ότι σε ενδεχόμενο ναυάγιο και απολύσεις δικαιούνται μέχρι τελευταίου ευρώ τις νόμιμες αποζημιώσεις τους, εν αναμονή της νέας τριμερούς συνάντησης την ερχόμενη εβδομάδα.