Η HotelBrain, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα σε αριθμό καταλυμάτων, με 110 ξενοδοχεία σε 38 προορισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο, ανακοίνωσε την 25ετή μίσθωση του Paradise Resort Evia – A Member of Radisson Individuals.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η μίσθωση του Paradise Resort Evia, δυναμικότητας 322 δωματίων, ενισχύει τόσο την στρατηγική συνεργασία του Ομίλου με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, όσο και την δυναμική του παρουσία στην Εύβοια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η HotelBrain διαθέτει πλέον στην Εύβοια 6 ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 1.061 δωματίων, όλες σε καθεστώς All Inclusive, ενώ σε κομβική θέση απέναντι από την Εύβοια λειτουργεί και το Calamos Beach.

Με αυτά τα δεδομένα, η HotelBrainκαθίσταται πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος σε μία περιοχή που αναδεικνύεται δυναμικά ως προσβάσιμος και υψηλής ποιότητας προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Σε παραθαλάσσια έκταση στην Ερέτρια, το πέντε αστέρων Paradise Resort Evia απευθύνεται σε ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν ποιοτική διαμονή σε απόλυτη αρμονία με τη φύση. Διαθέτει δύο μεγάλες εξωτερικές πισίνες, full-service spa με επιλεγμένες θεραπείες και 2 εστιατόρια & 3 bar.

Το γεγονός ότι το κατάλυμα ανήκει στη διεθνή αλυσίδα Radisson Individuals διασφαλίζει υψηλά standards φιλοξενίας, ενώ η μίσθωση από τη Hotel Brain κατοχυρώνει μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Εύβοιας και επιβεβαιώνει την στρατηγική συνεργασία του Ομίλου με διεθνείς αλυσίδες.