Την ΟΛΘ Α.Ε. επισκέφθηκε αντιπροσωπεία από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών και της διασυνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον κ. Vladimir Bolea, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, τον κ. Andrei Popov, Πρέσβη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελλάδα, καθώς και τον κ. Γιώργο Παλάζη, Επίτιμο Πρόξενο της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δρ. Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. και στελέχη της εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης συνεργειών με στόχο την ενίσχυση και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, καθώς και η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Μολδαβίας, ως αναδυόμενου κόμβου διασύνδεσης με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, σε συνδυασμό με τον ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη υποδομών logistics και μεταφορών στη Μολδαβία, καθώς και ο ρόλος των διεθνών επενδύσεων και της τεχνογνωσίας στην επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των δικτύων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης κρίσιμων έργων υποδομών, στην ενίσχυση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), καθώς και στη βελτίωση των σιδηροδρομικών και διασυνοριακών συνδέσεων, ως κοινές προτεραιότητες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αγορών της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν οι δυνατότητες προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, με στόχο τη μείωση των χρόνων διαμετακόμισης και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών λύσεων μεταφοράς.

Η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στη λιμενική εγκατάσταση και ενημερώθηκε για τις επενδύσεις που υλοποιούνται και αναβαθμίζουν στρατηγικά το λιμάνι, με έργο αιχμής την επέκταση του Προβλήτα 6. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμικότητά του στη διαχείριση φορτίων, εδραιώνοντας περαιτέρω τον ρόλο του ως κρίσιμου κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αξιόπιστου εταίρου για τη στήριξη των περιφερειακών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας και της ανάπτυξης σύγχρονων, ανθεκτικών υποδομών ως βασικών προϋποθέσεων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.