Στην επιτάχυνση των διασυνοριακών τους πρωτοβουλιών σε κομβικές ευρωπαϊκές αγορές προχωρούν η Alpha Bank και η UniCredit, εστιάζοντας αυτή τη φορά στην ενίσχυση της παρουσίας τους στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, ανώτερα στελέχη των δύο τραπεζικών ομίλων πραγματοποίησαν πρόσφατα σειρά συναντήσεων στα κεντρικά γραφεία της UniCredit Bulbank στη Σόφια.

Στόχος των επαφών αυτών ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας και του κοινού δικτύου τους, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη και συμπληρωματικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η Νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό διάδρομο για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενισχύοντας τους παραδοσιακούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Η ενιαία πλατφόρμα που αναπτύσσουν οι δύο οργανισμοί επιτρέπει στις ομάδες τους να λειτουργούν συνεκτικά, εξασφαλίζοντας μια ομοιογενή εμπειρία εξυπηρέτησης για τους πελάτες τους, ανεξάρτητα από την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα για περαιτέρω επέκταση στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, υπογράμμισε ότι μέσω αυτής της συνεργασίας δημιουργείται μια ισχυρή γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή με τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις με φιλόδοξα σχέδια δικαιούνται μια τραπεζική υποστήριξη που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, και οι δύο τράπεζες δεσμεύονται να διευκολύνουν κάθε τους βήμα προς τη διεθνή επέκταση και την καινοτομία, ξεκινώντας από την εγχώρια αγορά και εκτεινόμενες σε ολόκληρη την ήπειρο.

Από την πλευρά του, ο Group Head of Client Solutions της UniCredit, Richard Burton, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών στη Σόφια, οι οποίες του επέτρεψαν να κατανοήσει άμεσα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς.

Συμπλήρωσε ότι η ενεργός ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των στελεχών και οι κοινές πελατειακές δράσεις μετατρέπουν τη στρατηγική συμμαχία σε απτή, πρακτική αξία για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της συνεργασίας είναι η σταδιακή συγκέντρωση και κάλυψη του συνόλου των εταιρικών αναγκών, από τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές και τις διασυνοριακές χρηματοδοτήσεις μέχρι τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η συγκέντρωση αυτών των εργαλείων σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα αναμένεται να διευκολύνει την αποτελεσματική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη ροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων προς την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το πρόγραμμα των επαφών στη Βουλγαρία ολοκληρώθηκε με συναντήσεις μεταξύ των εμπορικών διευθύνσεων, επίσκεψη στο κεντρικό κατάστημα της UniCredit Bulbank και απευθείας συζητήσεις με ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη με επιτυχία σε διάφορους παραγωγικούς κλάδους της γειτονικής χώρας.