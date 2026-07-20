Σε μια κίνηση στρατηγικής αναδιάταξης του χαρτοφυλακίου της προχώρησε η Nova (μέλος της United Group/BC Partners), ανακοινώνοντας την πώληση του 50% των μετοχών που κατείχε στη Nova ICT.

Αγοραστής είναι η IREON Technologies, ο βραχίονας ψηφιακής τεχνολογίας του Ομίλου Motor Oil, ο οποίος πλέον αποκτά τον πλήρη έλεγχο ή διευρυμένο ρόλο στην εταιρεία, ενισχύοντας καταλυτικά το δικό του αποτύπωμα στις ψηφιακές λύσεις μεγάλης κλίμακας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συμφωνίας είναι η οικονομική αποτίμηση της Nova ICT, η οποία ορίστηκε στα 121 εκατομμύρια ευρώ.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι η εταιρεία ιδρύθηκε μόλις το 2023 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου ευρώ, η παραγωγή υπεραξίας μέσα σε μια τριετία κρίνεται ως αστρονομική.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την ηγεσία του CEO, Αλέξανδρου Μπρέγιαννη, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια νεοσύστατη εταιρεία σε βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, με ισχυρή διείσδυση σε έργα smart cities, άμυνας, υγείας, πολιτικής προστασίας και σύνθετων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (EU projects).

Για τη Nova, η πώληση αυτή δεν αποτελεί υποχώρηση, αλλά μια συνειδητή στροφή στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της (core business)

Η ρευστότητα και τα κεφάλαια που απελευθερώνονται θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου, το οποίο εστιάζει στην παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών λιανικής και χονδρικής προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και στις βαριές επενδύσεις υποδομών, όπως τα δίκτυα νέας γενιάς 5G και οι οπτικές ίνες.

Η επόμενη ημέρα της Nova ICT τη βρίσκει κάτω από την ομπρέλα της Motor Oil, γεγονός που της εξασφαλίζει ισχυρή κεφαλαιακή στήριξη και πρόσβαση σε ένα τεράστιο βιομηχανικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Παράλληλα, το διαζύγιο με τη Nova είναι μόνο μετοχικό και όχι εμπορικό.

Οι δύο πλευρές ξεκαθάρισαν ότι η στενή τους συνεργασία θα συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πεδίο της διεκδίκησης και υλοποίησης μεγάλων έργων ψηφιακής μετάβασης, επιτρέποντας στη Nova ICT να διατηρήσει την επιχειρηματική της δυναμική χωρίς κραδασμούς.