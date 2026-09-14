Συμφωνία για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα υπέγραψαν η METLEN Energy & Metals και η πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου PETRONAS.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η PETRONAS, μέσω της θυγατρικής της PTUK, θα προμηθεύει έξι φορτία LNG ετησίως από το χαρτοφυλάκιο Atlantic της εταιρείας.

Η συνολική ποσότητα θα ανέρχεται σε περίπου 0,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως (bcma), με τη συνεργασία να έχει πενταετή διάρκεια και έναρξη το 2027.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική του τομέα ενέργειας της METLEN για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας LNG, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ανθεκτικότητα στον εφοδιασμό

Παράλληλα, θωρακίζεται η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ ισχυροποιείται η θέση της χώρας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου.

Από την πλευρά της PETRONAS, η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή της για παροχή ευέλικτων λύσεων LNG και εντάσσεται στη στρατηγική της για διεύρυνση της παρουσίας της στις αγορές δυτικά του Σουέζ, με έμφαση στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της METLEN, τόνισε ότι η συνεργασία με έναν παγκόσμιο παίκτη της αγοράς LNG ενισχύει την αξιοπιστία του εφοδιασμού για τους πελάτες της εταιρείας και την περιφερειακή αγορά.

Αντίστοιχα, ο Datuk Adif Zulkifli, Executive Vice President και CEO του Τομέα Φυσικού Αερίου και Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων της PETRONAS, υπογράμμισε τη σημασία της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών λύσεων που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της ενεργειακής ασφάλειας και της μετάβασης, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω μελλοντικές συνέργειες μεταξύ των δύο ομίλων.