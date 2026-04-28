Σε μια συμφωνία-σταθμό για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και των κρίσιμων υποδομών προχώρησαν η Airbus και ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που θέτει τις βάσεις για την παροχή τεχνολογιών αιχμής στην Ελλάδα.

Η σύμπραξη των δύο εταιρειών στοχεύει στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων στους τομείς των στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών και της ανθεκτικότητας υποδομών ζωτικής σημασίας.

Το πλαίσιο της συμφωνίας συνδυάζει τη διεθνή τεχνογνωσία της Airbus με την πολυετή εμπειρία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας.

Εστίαση στο Πρόγραμμα Στρατιωτικών Δορυφόρων

Στην πρώτη γραμμή της συνεργασίας βρίσκεται το Πρόγραμμα Στρατιωτικών Δορυφόρων, για το οποίο η Airbus προτείνει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση. Η πρόταση αυτή έχει ως κεντρικό άξονα τη διασφάλιση της εθνικής αυτονομίας και την αναβάθμιση της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν:

Την ενίσχυση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην ελληνική αγορά.

Την κινητοποίηση του εγχώριου βιομηχανικού και ψηφιακού τομέα.

Τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού οικοσυστήματος στους τομείς της άμυνας και του διαστήματος.

Στρατηγικές επιδιώξεις και εθνική ανθεκτικότητα

Η συνεργασία κρίνεται ως απόλυτα συμπληρωματική, καθώς ευθυγραμμίζεται με τους μακροπρόθεσμους στόχους και των δύο μερών. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κίνηση αυτή εδραιώνει τον ηγετικό της ρόλο σε τομείς που θωρακίζουν την εθνική ανθεκτικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, η Airbus ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, η οποία μετρά ήδη δύο δεκαετίες δραστηριότητας.

«Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα πλαίσιο συνεργασίας που συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες με την εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση ψηφιακών έργων και Internet of Things (IoT)», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η σύμπραξη αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την τεχνολογική πρόοδο της χώρας, προσφέροντας διαρκή οφέλη στην ελληνική βιομηχανία και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.