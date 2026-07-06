Σε μια στρατηγική συνεργασία που αναδιαμορφώνει το τοπίο των online αγορών και του delivery στην Ελλάδα, προχωρούν το marketplace Skroutz και η Wolt.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο Εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να κάνουν τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών ακόμα πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές.

Η νέα αυτή συνεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη της συνδρομητικής υπηρεσίας Skroutz Plus, τα οποία πλέον αποκτούν δωρεάν συνδρομή και στο Wolt+.

Όλοι οι ενεργοί, αλλά και οι νέοι συνδρομητές του Skroutz Plus θα απολαμβάνουν, παράλληλα με τα υφιστάμενα προνόμιά τους, μηδενικά κόστη διανομής, μειωμένα κόστη υπηρεσίας (service fees) και αποκλειστικές προσφορές σε επιλεγμένα εστιατόρια, καταστήματα και supermarkets, μέσω της εφαρμογής της Wolt.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα προνόμια

Η διάρκεια της δωρεάν πρόσβασης στο Wolt+ εξαρτάται από το πακέτο συνδρομής του χρήστη στο Skroutz Plus:

Ετήσιο Πακέτο Skroutz Plus: Προσφέρονται 12 μήνες δωρεάν Wolt+.

Μηνιαίο Πακέτο Skroutz Plus: Προσφέρονται 3 μήνες δωρεάν Wolt+ (με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης στους 12 μήνες, σε περίπτωση αναβάθμισης σε ετήσιο πακέτο).

Τι ισχύει ήδη για το Skroutz Plus: Τα νέα προνόμια έρχονται να προστεθούν στα ήδη ισχύοντα, όπως τα δωρεάν μεταφορικά για αγορές μέσω Skroutz, η Priority παράδοση και οι δωρεάν παραλαβές από Skroutz Point, για παραγγελίες άνω των 15 ευρώ.

Δηλώσεις Στελεχών

Ο Γιάννης Αλιβιζάτος, Chief Operating Officer (COO) του Skroutz, επεσήμανε:

«Η συνεργασία μας με τη Wolt έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να πολλαπλασιάσει την αξία που προσφέρουμε στα μέλη μας. Συνδυάζοντας τα προνόμια του Skroutz Plus με τις παροχές του Wolt+, διαμορφώνουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη συνδρομητική πρόταση, καθιστώντας το Skroutz Plus την πιο πρακτική επιλογή για όλες τις καθημερινές ανάγκες».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, δήλωσε:

«Η συνεργασία με το Skroutz δεν είναι απλώς μια εμπορική ενέργεια. Είναι ένας τρόπος να ενώσουμε δύο υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ήδη καθημερινά, και να τους προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα οφέλη του Wolt+, ενισχύοντας παράλληλα το ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους με τον πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο».